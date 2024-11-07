07 ноября 2024

В Екатеринбурге студенты показали разруху в общежитии. Фото

В Екатеринбурге студенты жалуются на состояние общежития колледжа
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , общежитие, подъезд, разруха, бедность, лестница, обшарпанные стены
В общежитии ЕАДК толпами ползают тараканы (архивное фото) Фото:

Студенты Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа (ЕАДК) пожаловались на ужасное состояние общежития. Фотографии очевидцев начали расходиться по соцсетям.

«Так выглядит общежитие ЕАДК. Кто должен следить за порядком, кто ответственный? Дети страдают от тараканов, ползающих толпами. Жаловаться бесполезно: меры не принимаются! Если проблема не решится в ближайшие дни, мы будем писать жалобу в прокуратуру. Пусть всех проверят, может, вспомнят про свои обязанности, а не только про то, как быстрее и вовремя стрясти деньги за свинарник (общагу)», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился к директору Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

В общежитии забитые мусорные баки
В общежитии забитые мусорные баки
Фото:
Унитаз также полностью забит
Унитаз также полностью забит
Фото:
У студентов грязная раковина с остатками еды
У студентов грязная раковина с остатками еды
Фото:
По полу раскиданы осколки от разбитых стеклянных бутылок
По полу раскиданы осколки от разбитых стеклянных бутылок
Фото:
Полы в общежитии грязные
Полы в общежитии грязные
Фото:
В ванной валяются использованные упаковки от чистящих средств
В ванной валяются использованные упаковки от чистящих средств
Фото:

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Студенты Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа (ЕАДК) пожаловались на ужасное состояние общежития. Фотографии очевидцев начали расходиться по соцсетям. «Так выглядит общежитие ЕАДК. Кто должен следить за порядком, кто ответственный? Дети страдают от тараканов, ползающих толпами. Жаловаться бесполезно: меры не принимаются! Если проблема не решится в ближайшие дни, мы будем писать жалобу в прокуратуру. Пусть всех проверят, может, вспомнят про свои обязанности, а не только про то, как быстрее и вовремя стрясти деньги за свинарник (общагу)», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился к директору Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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