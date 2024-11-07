Студенты Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа (ЕАДК) пожаловались на ужасное состояние общежития. Фотографии очевидцев начали расходиться по соцсетям.
«Так выглядит общежитие ЕАДК. Кто должен следить за порядком, кто ответственный? Дети страдают от тараканов, ползающих толпами. Жаловаться бесполезно: меры не принимаются! Если проблема не решится в ближайшие дни, мы будем писать жалобу в прокуратуру. Пусть всех проверят, может, вспомнят про свои обязанности, а не только про то, как быстрее и вовремя стрясти деньги за свинарник (общагу)», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился к директору Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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Студенты Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа (ЕАДК) пожаловались на ужасное состояние общежития. Фотографии очевидцев начали расходиться по соцсетям. «Так выглядит общежитие ЕАДК. Кто должен следить за порядком, кто ответственный? Дети страдают от тараканов, ползающих толпами. Жаловаться бесполезно: меры не принимаются! Если проблема не решится в ближайшие дни, мы будем писать жалобу в прокуратуру. Пусть всех проверят, может, вспомнят про свои обязанности, а не только про то, как быстрее и вовремя стрясти деньги за свинарник (общагу)», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился к директору Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.