Катав-Ивановская городская прокуратура (Челябинская область) занялась проверкой ситуации, в результате которой утечки канализации в Юрюзани не устранялись. Как рассказали в надзорном ведомстве, проблему удалось выявить благодаря публикации URA.RU.
«Прокурор Катав-Ивановска совместно с представителями администрации Юрюзанского городского поселения и ООО „Энергосервис“ произвел обследование сетей водоотведения. Вблизи дома № 11 по ул. Ильи Тараканова выявлено переполнение приемных канализационных колодцев. прокуратура организовала проверку по публикации информационного агентства URA.RU», — отметили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, призванные обеспечить надлежащую работу системы водоотведения. Конкурсный управляющий ООО «Энергосервис» Евгения Статкевич получила прокурорское предостережение о недопустимости нарушений закона. Ситуация находится на личном контроле городского прокурора Вячеслава Новоженова.
На ситуацию пожаловались жители. Горожане отметили, что фекальные стоки заполнили улицу. Мэр Юрюзани Александр Добровольский заявил URA.RU, что обанкроченная фирма должна была к 1 ноября передать имущество в МУП, однако обязательств не выполнила. Вместо этого муниципальному предприятию был предложен контракт с новой компанией, который признали экономически неоправданным. В городе был введен режим повышенной готовности.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Энергосервиса». К моменту публикации ответ не поступил.
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