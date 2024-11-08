В Нижнем Тагиле восстановили разрушенный сквер за 32 млн рублей

В Нижнем Тагиле благоустроили зону отдыха на проспекте Строителей в районе домов № 5, 7, 11. Территория принимала участие в голосовании за объекты благоустройства, но оказалась на втором месте. В итоге сквер отремонтировали за счет города, потратив 32,2 миллиона рублей, сообщили на сайте администрации Нижнего Тагила.
«Завершилось комплексное благоустройство зоны отдыха по проспекту Строителей в районе домов № 5, 7, 11. Общественная территория принимала участие в голосовании за объекты благоустройства 2024 года, но оказалась на втором месте. Учитывая высокую активность жителей Ленинского района, глава города поручил отремонтировать объект за счет муниципалитета. Стоимость проекта составила 32,2 миллиона рублей», — говорится на сайте.
Жители района отметили, что в последние несколько лет площадка находилась в полуразрушенном состоянии. Во время дождей дорожки были все грязные, подпорные стенки разрушались, а по лестницам невозможно было спуститься, особенно зимой и осенью.
После ремонта в сквере установили новые лавочки, светильники и накладные скамьи. Рабочие заменили ограждения, уложили тротуарную плитку и восстановили подпорную стенку.
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