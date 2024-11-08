08 ноября 2024

Жена бойца СВО обратилась к губернатору ХМАО после возгорания в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Это не первое обращение югорчанки к главе округа
Это не первое обращение югорчанки к главе округа Фото:

Жительница Ханты-Мансийска Мария Кузнецова, также являющаяся супругой участника СВО, переживает за свою жизнь и имущество из-за неисправной проводки в доме. Кроме того, в подвальном помещении здания размещен православный гуманитарный центр, где хранится множество вещей и продуктов. Югорчанка опубликовала в соцсети пост к губернатору округа Руслану Кухаруку с просьбой о помощи.

«Я, председатель совета по ул. Чехова, 26. Сегодня в нашем доме случилось ЧП. По предварительным данным задымление произошло в распределительной коробке из-за старой электропроводки. Наш дом 1990 года и в большинстве квартир и помещений старая алюминиевая проводка. В гуманитарный православный центр, расположенный в подвалах нашего дома, свозят вещи и продукты со всего города. Если среди ночи вспыхнет проводка в этой лавке — мы просто не успеем выйти из своих квартир! Я жена участника СВО и живу как на пороховой бочке. Уважаемый Руслан Николаевич, пожалуйста, подключитесь к решению проблемы и все-таки назначьте нам долгожданный прием!» — написала Мария Кузнецова на своей личной странице в соцсети vk.com.

Югорчанка также добавила, что ранее их дому было выдано предписание МЧС, по которому хранение вещей в подвальных помещениях запрещено. Кроме того, в доме между этажами деревянные перекрытия, а на входе в гуманитарный центр металлические двери, которые в случае задымления оперативно вскрыть не получится. Жители дома опасаются, что в случае очередного замыкания электропроводки в подвале дома вещи быстро загорятся и вспыхнет весь дом.

Корреспондент URA.RU в департамент внутренней политики ХМАО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее Мария Кузнецова уже обращалась к главе округа из-за нашествия бездомных, которые приходят в их двор к православной лавке за одеждой и провизией. С властями города жильцам дома на Чехова договориться не удалось. В мэрии заявили агентству, что готовы к диалогу с активом дома.

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Жительница Ханты-Мансийска Мария Кузнецова, также являющаяся супругой участника СВО, переживает за свою жизнь и имущество из-за неисправной проводки в доме. Кроме того, в подвальном помещении здания размещен православный гуманитарный центр, где хранится множество вещей и продуктов. Югорчанка опубликовала в соцсети пост к губернатору округа Руслану Кухаруку с просьбой о помощи. «Я, председатель совета по ул. Чехова, 26. Сегодня в нашем доме случилось ЧП. По предварительным данным задымление произошло в распределительной коробке из-за старой электропроводки. Наш дом 1990 года и в большинстве квартир и помещений старая алюминиевая проводка. В гуманитарный православный центр, расположенный в подвалах нашего дома, свозят вещи и продукты со всего города. Если среди ночи вспыхнет проводка в этой лавке — мы просто не успеем выйти из своих квартир! Я жена участника СВО и живу как на пороховой бочке. Уважаемый Руслан Николаевич, пожалуйста, подключитесь к решению проблемы и все-таки назначьте нам долгожданный прием!» — написала Мария Кузнецова на своей личной странице в соцсети vk.com. Югорчанка также добавила, что ранее их дому было выдано предписание МЧС, по которому хранение вещей в подвальных помещениях запрещено. Кроме того, в доме между этажами деревянные перекрытия, а на входе в гуманитарный центр металлические двери, которые в случае задымления оперативно вскрыть не получится. Жители дома опасаются, что в случае очередного замыкания электропроводки в подвале дома вещи быстро загорятся и вспыхнет весь дом. Корреспондент URA.RU в департамент внутренней политики ХМАО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее Мария Кузнецова уже обращалась к главе округа из-за нашествия бездомных, которые приходят в их двор к православной лавке за одеждой и провизией. С властями города жильцам дома на Чехова договориться не удалось. В мэрии заявили агентству, что готовы к диалогу с активом дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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