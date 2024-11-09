В Петербурге разрешили тратить маткапитал на капремонт домов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал Закон «О внесении изменений в Закон „О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге“. Теперь средства, выделенные из регионального материнского капитала, могут быть использованы на проведение ремонтных работ в жилых помещениях. Об этом сообщает telegram-канал „Управление информации“.
«Теперь средства регионального маткапитала можно расходовать на реконструкцию или капитальный ремонт дома блокированной застройки (то есть жилого дома, имеющего минимум одну общую стену с другим жилым домом)», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что губернатор утвердил документ, который вносит изменения в ранее принятое постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 февраля 2012 года № 172.
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