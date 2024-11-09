Полпред Жога и губернатор Куйвашев поздравили уральских полицейских

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили уральцев-сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Жога и Куйвашев в своих обращениях подчеркнули важность работы сотрудников полиции для безопасности всей страны.
«Охрана правопорядка, соблюдение законных прав граждан лежат в основе стабильности страны. От вашего профессионализма, опыта и знаний зависит безопасность и благополучие людей. Вы противостоите преступлениям и помогаете восстановить справедливость», — передает слова Артема Жоги пресс-служба полпредства.
В своем обращении Евгений Куйвашев поблагодарил руководство и сотрудников органов внутренних дел за эффективное противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, а также за защиту прав и свобод граждан. Он также отметил качественную работу полиции при подготовке крупных выставок, фестивалей и форумов, от результатов которых зависит имидж и инвестиционная привлекательность Свердловской области.
«Ваша служба имеет важнейшее значение для укрепления социальной стабильности в обществе, национального и гражданского единства, динамичного развития экономики, повышения комфорта, безопасности и качества жизни людей… Желаю здоровья, стойкости, новых успехов во всех делах на благо России и Свердловской области!» — приводит слова Куйвашева департамент информационной политики региона.
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