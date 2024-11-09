09 ноября 2024

Полпред Жога и губернатор Куйвашев поздравили уральских полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев заявил, что от работы полиции зависит имидж и инвестиционная привлекательность Свердловской области
Евгений Куйвашев заявил, что от работы полиции зависит имидж и инвестиционная привлекательность Свердловской области Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили уральцев-сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Жога и Куйвашев в своих обращениях подчеркнули важность работы сотрудников полиции для безопасности всей страны.

«Охрана правопорядка, соблюдение законных прав граждан лежат в основе стабильности страны. От вашего профессионализма, опыта и знаний зависит безопасность и благополучие людей. Вы противостоите преступлениям и помогаете восстановить справедливость», — передает слова Артема Жоги пресс-служба полпредства.

В своем обращении Евгений Куйвашев поблагодарил руководство и сотрудников органов внутренних дел за эффективное противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, а также за защиту прав и свобод граждан. Он также отметил качественную работу полиции при подготовке крупных выставок, фестивалей и форумов, от результатов которых зависит имидж и инвестиционная привлекательность Свердловской области.

«Ваша служба имеет важнейшее значение для укрепления социальной стабильности в обществе, национального и гражданского единства, динамичного развития экономики, повышения комфорта, безопасности и качества жизни людей… Желаю здоровья, стойкости, новых успехов во всех делах на благо России и Свердловской области!» — приводит слова Куйвашева департамент информационной политики региона.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили уральцев-сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Жога и Куйвашев в своих обращениях подчеркнули важность работы сотрудников полиции для безопасности всей страны. «Охрана правопорядка, соблюдение законных прав граждан лежат в основе стабильности страны. От вашего профессионализма, опыта и знаний зависит безопасность и благополучие людей. Вы противостоите преступлениям и помогаете восстановить справедливость», — передает слова Артема Жоги пресс-служба полпредства. В своем обращении Евгений Куйвашев поблагодарил руководство и сотрудников органов внутренних дел за эффективное противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, а также за защиту прав и свобод граждан. Он также отметил качественную работу полиции при подготовке крупных выставок, фестивалей и форумов, от результатов которых зависит имидж и инвестиционная привлекательность Свердловской области. «Ваша служба имеет важнейшее значение для укрепления социальной стабильности в обществе, национального и гражданского единства, динамичного развития экономики, повышения комфорта, безопасности и качества жизни людей… Желаю здоровья, стойкости, новых успехов во всех делах на благо России и Свердловской области!» — приводит слова Куйвашева департамент информационной политики региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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