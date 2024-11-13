13 ноября 2024

Мэр Перми деньги туристов потратит на информационные стелы и арт-объекты

На доходы от туристического налога мэр Перми построит интеллектуальные стелы
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Соснин работает на форуме «Города России» в Екатеринбурге
Эдуард Соснин работает на форуме «Города России» в Екатеринбурге Фото:

В Перми на доходы, полученные благодаря введению туристического налога, власти намерены поставить информационные стелы о достопримечательностях города, а также поддерживать арт-объекты. Об этом глава Перми Эдуард Соснин рассказал на форуме «Города России», который проходит в Екатеринбурге.

«У нас в Перми действует три туристических маршрута с номерами, стелами. Турист сам идет по этой линии, сам изучает историю города, его известных жителей и так далее. Сейчас активно обновляем всю инфраструктуру. Мы договорились устанавливать декоративные стелы двусторонние. С одной стороны огромный экран, на котором крутится реклама спектаклей и всего прочего, с другой стороны тач-панель, где турист может в режиме онлайн найти информацию, посмотреть карту», — поделился планами Соснин.

По его словам, одна стела стоит 2,2 млн рублей. Их городу нужно минимум 36 штук. Соснин также отметил, что дополнительные средства будут тратить на арт-объекты, узнаваемые символы, например, надпись на набережной «Счастье не за горами» или «Пермяк соленые уши».

Власти Перми вводят туристический налог с 1 января 2025 года. Он принесет бюджету города более 194 млн рублей за три года. Кроме Перми, налог вводят и другие территории края. 

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В Перми на доходы, полученные благодаря введению туристического налога, власти намерены поставить информационные стелы о достопримечательностях города, а также поддерживать арт-объекты. Об этом глава Перми Эдуард Соснин рассказал на форуме «Города России», который проходит в Екатеринбурге. «У нас в Перми действует три туристических маршрута с номерами, стелами. Турист сам идет по этой линии, сам изучает историю города, его известных жителей и так далее. Сейчас активно обновляем всю инфраструктуру. Мы договорились устанавливать декоративные стелы двусторонние. С одной стороны огромный экран, на котором крутится реклама спектаклей и всего прочего, с другой стороны тач-панель, где турист может в режиме онлайн найти информацию, посмотреть карту», — поделился планами Соснин. По его словам, одна стела стоит 2,2 млн рублей. Их городу нужно минимум 36 штук. Соснин также отметил, что дополнительные средства будут тратить на арт-объекты, узнаваемые символы, например, надпись на набережной «Счастье не за горами» или «Пермяк соленые уши». Власти Перми вводят туристический налог с 1 января 2025 года. Он принесет бюджету города более 194 млн рублей за три года. Кроме Перми, налог вводят и другие территории края. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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