Мэр Перми деньги туристов потратит на информационные стелы и арт-объекты

В Перми на доходы, полученные благодаря введению туристического налога, власти намерены поставить информационные стелы о достопримечательностях города, а также поддерживать арт-объекты. Об этом глава Перми Эдуард Соснин рассказал на форуме «Города России», который проходит в Екатеринбурге.
«У нас в Перми действует три туристических маршрута с номерами, стелами. Турист сам идет по этой линии, сам изучает историю города, его известных жителей и так далее. Сейчас активно обновляем всю инфраструктуру. Мы договорились устанавливать декоративные стелы двусторонние. С одной стороны огромный экран, на котором крутится реклама спектаклей и всего прочего, с другой стороны тач-панель, где турист может в режиме онлайн найти информацию, посмотреть карту», — поделился планами Соснин.
По его словам, одна стела стоит 2,2 млн рублей. Их городу нужно минимум 36 штук. Соснин также отметил, что дополнительные средства будут тратить на арт-объекты, узнаваемые символы, например, надпись на набережной «Счастье не за горами» или «Пермяк соленые уши».
Власти Перми вводят туристический налог с 1 января 2025 года. Он принесет бюджету города более 194 млн рублей за три года. Кроме Перми, налог вводят и другие территории края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!