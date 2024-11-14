Названа стоимость трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга

Трамвайная ветка в Новокольцовский район Екатеринбурга обойдется в 15 млрд

14 ноября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Строить ветку власти хотят на федеральный бюджет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строительство трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга обойдется в 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Проведенные расчеты показали, что трамвайная ветка в Новокольцовский — не такой уж и дорогой проект, порядка 13—15 млрд рублей. Это абсолютно преобразит целый район города», — сказал Мишарин. Однако он уточнил, что такие деньги возможно получить только через федеральный бюджет. Ранее URA.RU писало, что маршрут объединит новые станции: «Новокольцовский», «Студенческая», «Экспо» с дальнейшим уходом к «Сима-ленду» и закольцовкой в Кольцово. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. По словам мэра Алексея Орлова, ветку начнут строить в уже 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга обойдется в 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Проведенные расчеты показали, что трамвайная ветка в Новокольцовский — не такой уж и дорогой проект, порядка 13—15 млрд рублей. Это абсолютно преобразит целый район города», — сказал Мишарин. Однако он уточнил, что такие деньги возможно получить только через федеральный бюджет. Ранее URA.RU писало, что маршрут объединит новые станции: «Новокольцовский», «Студенческая», «Экспо» с дальнейшим уходом к «Сима-ленду» и закольцовкой в Кольцово. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. По словам мэра Алексея Орлова, ветку начнут строить в уже 2025 году.