Названа стоимость трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга

Строительство трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга обойдется в 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU.
«Проведенные расчеты показали, что трамвайная ветка в Новокольцовский — не такой уж и дорогой проект, порядка 13—15 млрд рублей. Это абсолютно преобразит целый район города», — сказал Мишарин. Однако он уточнил, что такие деньги возможно получить только через федеральный бюджет.
Ранее URA.RU писало, что маршрут объединит новые станции: «Новокольцовский», «Студенческая», «Экспо» с дальнейшим уходом к «Сима-ленду» и закольцовкой в Кольцово. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. По словам мэра Алексея Орлова, ветку начнут строить в уже 2025 году.
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