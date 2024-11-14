Названа стоимость трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга

Трамвайная ветка в Новокольцовский район Екатеринбурга обойдется в 15 млрд
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Закладка первого камня трамвайного депо линии Верхняя Пышма - Екатеринбург. Екатеринбург , строительство трамвайной ветки, прокладывание путей
Строить ветку власти хотят на федеральный бюджет (архивное фото) Фото:

Строительство трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга обойдется в 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU.

«Проведенные расчеты показали, что трамвайная ветка в Новокольцовский — не такой уж и дорогой проект, порядка 13—15 млрд рублей. Это абсолютно преобразит целый район города», — сказал Мишарин. Однако он уточнил, что такие деньги возможно получить только через федеральный бюджет.

Ранее URA.RU писало, что маршрут объединит новые станции: «Новокольцовский», «Студенческая», «Экспо» с дальнейшим уходом к «Сима-ленду» и закольцовкой в Кольцово. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. По словам мэра Алексея Орлова, ветку начнут строить в уже 2025 году.

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Строительство трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга обойдется в 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Проведенные расчеты показали, что трамвайная ветка в Новокольцовский — не такой уж и дорогой проект, порядка 13—15 млрд рублей. Это абсолютно преобразит целый район города», — сказал Мишарин. Однако он уточнил, что такие деньги возможно получить только через федеральный бюджет. Ранее URA.RU писало, что маршрут объединит новые станции: «Новокольцовский», «Студенческая», «Экспо» с дальнейшим уходом к «Сима-ленду» и закольцовкой в Кольцово. Протяженность железнодорожной линии составит десять километров. По словам мэра Алексея Орлова, ветку начнут строить в уже 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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