Два зека признались в том, что устроили пожар в скандальной пермской колонии

Пожар в исправительной колонии №9 в Соликамске Пермского края произошел по вине двух осужденных, отбывающих там наказание. ИК-9 в рамках гражданского иска отсудила у одного из них деньги за причиненный ущерб. Копия решения Березниковского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
«После того как пожар был потушен, специалисты стали осматривать помещение. На полу были заметны глубокие термические повреждения, также повреждена кровля. Под оконным проемом расположена батарея, к которой осужденные пытались приварить кран для спуска воздуха и отладки системы отопления. Делали они это без разрешения сотрудников администрации колонии. Из-за этого произошло возгорание. Оба заключенных свою вину признали в полном объеме», — говорится в решении суда.
Сразу после того как пожар был потушен, оба заключенных были отправлены в штрафной изолятор на 15 суток. Впоследствии из их зарплаты удерживались деньги в счет причиненного колонии ущерба. В рамках судебного разбирательства ИК-9 отсудила у одного из зеков 53 тысяч рублей. Разбирательство по второму осужденному было выделено в отдельное производство и передано на рассмотрение в другой суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в начале февраля в ИК-9 произошел серьезный пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. URA.RU направило запрос информации в ГУФСИН по Пермскому краю, чтобы выяснить, этого ли пожара касается решение Березниковского городского суда.
Исправительная колония №9, расположенная в Соликамске, обрела скандальную славу в 2019 году. Тогда двое заключенных избили и изнасиловали другого заключенного. Все происходящее они снимали на видео, которое позже попало в интернет. После этого руководство колонии лишилось своих должностей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!