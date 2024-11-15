В Россию вернется популярный бренд водки

На российский рынок вернется водка «Мороша», права на распространение которой получила компания Ladoga. Как сообщили представители компании, речь идет о брендах «Лесная Мороша» и «Лесная».
Продукция будет производиться на производственных линиях ликероводочного завода «Русский Север», сообщает «Коммерсант». До конца года компания намерена реализовать около трех миллионов бутылок, часть из которых будет продана через сеть магазинов Ladoga wine.
«Мороша» долгое время занимала лидирующие позиции на российском рынке водки. В 2021 году она была на втором месте по объемам продаж, уступая лишь «Хортице». Оба бренда входили в портфель компании Global Spirits, принадлежащей украинскому предпринимателю Евгению Черняку (признан в РФ экстремистом и террористом). Производство ассоциировали с ЛВЗ «Русский Север» и «Родник и К », что в компании Global Spirits отвергали, указывая на лицензионный характер производства.
В 2023 году производственные объемы этих структур уменьшились, и вокруг бренда «Лесная Мороша» разгорелся конфликт. Компания «Родник и К » через суд пыталась добиться запрета на выпуск этой продукции на Ярославском ликероводочном заводе. Летом текущего года «Родник и К » и «Русский Север» были переданы под управление Росимущества. В данный момент спорный бренд отсутствует в ассортименте крупных торговых сетей. Сам Евгений Черняк в 2023 году был признан экстремистом и террористом.
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