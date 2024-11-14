14 ноября 2024

Путин назначил новых судей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В арбитражном суде ХМАО назначены Манаф Корчиев и Галина Рожкова
В арбитражном суде ХМАО назначены Манаф Корчиев и Галина Рожкова Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе назначены четыре новых судьи. Приказ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба югорских судов в своем telegram-канале.

«Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № 981 „О назначении судей федеральных судов…“ назначены: судьей Нижневартовского городского суда ХМАО — Югры Ельникова Елена Валерьевна», — следует из сообщения. Должность в Няганском городском суде получила Александра Захарова.

Между тем, новые судьи появились и в арбитражном суде округа. Ими стали Манаф Корчиев и Галина Рожкова.

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В Ханты-Мансийском автономном округе назначены четыре новых судьи. Приказ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба югорских судов в своем telegram-канале. «Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № 981 „О назначении судей федеральных судов…“ назначены: судьей Нижневартовского городского суда ХМАО — Югры Ельникова Елена Валерьевна», — следует из сообщения. Должность в Няганском городском суде получила Александра Захарова. Между тем, новые судьи появились и в арбитражном суде округа. Ими стали Манаф Корчиев и Галина Рожкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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