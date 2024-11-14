Путин назначил новых судей в ХМАО

В арбитражном суде ХМАО назначены Манаф Корчиев и Галина Рожкова
В Ханты-Мансийском автономном округе назначены четыре новых судьи. Приказ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба югорских судов в своем telegram-канале.
«Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № 981 „О назначении судей федеральных судов…“ назначены: судьей Нижневартовского городского суда ХМАО — Югры Ельникова Елена Валерьевна», — следует из сообщения. Должность в Няганском городском суде получила Александра Захарова.
Между тем, новые судьи появились и в арбитражном суде округа. Ими стали Манаф Корчиев и Галина Рожкова.
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