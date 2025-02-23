Пост первого вице-премьера Кировской области получил экс-замглавы Сургута

Губернатор Кировской области Александр Соколов назначил бывшего вице-мэра Сургута (ХМАО) Алексея Жердева первым заместителем председателя областного правительства. Жердев в беседе с URA.RU поделился, что к курируемым коммунальному и строительному блокам добавился экономический, а также институты поддержки, внешнеэкономическая деятельность, выставки и отдельный блок по газификации.
«Я по образованию экономист и считаю, что этот блок является основополагающим. Необходимо заниматься развитием области и делать это с горизонтом планирования сразу на несколько лет вперед. С теплотой вспоминаю о Сургуте. Пять лет в должности заместителя главы города дали понимание работы на „земле“, потому что муниципальная власть максимальна близка к населению», — прокомментировал Жердев в беседе с журналистом.
Жердев окончил Костромской государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работал в налоговой полиции и банковской сфере, а также в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Политик женат, у него четверо детей.
Пост министра областного кабмина Жердев получил осенью 2022 года. А его коллега по мэрии Сургута, экс-начальник правового управления администрации города Ирина Гордеева в то же время возглавила областной Минюст.
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