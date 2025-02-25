25 февраля 2025

В ХМАО откроется представительство Президентской академии

© Служба новостей «URA.RU»
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Югру и РАНХиГС сейчас разделяет 1 901 километр, но вскоре это может измениться
Югру и РАНХиГС сейчас разделяет 1 901 километр, но вскоре это может измениться Фото:

В ХМАО может открыться представительство Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Сейчас Югра не является регионом присутствия РАНХиГС, однако глава округа Руслан Кухарук уже обсудил с ректором академии Алексеем Комиссаровым возможность ее появления.

«Также в рамках рабочей встречи с Алексеем Геннадьевичем обсудили возможность открытия представительства Президентской академии в автономном округе. Югру и РАНХиГС разделяет 1 901 километр», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Глава региона уже сделал первый шаг к новому совместному проекту — подписал табличку-указатель до Ханты-Мансийска. Позже она станет частью памятного знака, который расположится на территории РАНХиГС.

Такое обсуждение прошло в рамках запуска образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 5.0». Она будет проходить в сотрудничестве с Президентской академией, а ректор и глава региона подписали соглашение, благодаря которому станут совместно работать над целыми двумя проектами в ХМАО.

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В ХМАО может открыться представительство Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Сейчас Югра не является регионом присутствия РАНХиГС, однако глава округа Руслан Кухарук уже обсудил с ректором академии Алексеем Комиссаровым возможность ее появления. «Также в рамках рабочей встречи с Алексеем Геннадьевичем обсудили возможность открытия представительства Президентской академии в автономном округе. Югру и РАНХиГС разделяет 1 901 километр», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Глава региона уже сделал первый шаг к новому совместному проекту — подписал табличку-указатель до Ханты-Мансийска. Позже она станет частью памятного знака, который расположится на территории РАНХиГС. Такое обсуждение прошло в рамках запуска образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 5.0». Она будет проходить в сотрудничестве с Президентской академией, а ректор и глава региона подписали соглашение, благодаря которому станут совместно работать над целыми двумя проектами в ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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