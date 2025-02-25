В ХМАО откроется представительство Президентской академии

В ХМАО может открыться представительство Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Сейчас Югра не является регионом присутствия РАНХиГС, однако глава округа Руслан Кухарук уже обсудил с ректором академии Алексеем Комиссаровым возможность ее появления.
«Также в рамках рабочей встречи с Алексеем Геннадьевичем обсудили возможность открытия представительства Президентской академии в автономном округе. Югру и РАНХиГС разделяет 1 901 километр», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Глава региона уже сделал первый шаг к новому совместному проекту — подписал табличку-указатель до Ханты-Мансийска. Позже она станет частью памятного знака, который расположится на территории РАНХиГС.
Такое обсуждение прошло в рамках запуска образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 5.0». Она будет проходить в сотрудничестве с Президентской академией, а ректор и глава региона подписали соглашение, благодаря которому станут совместно работать над целыми двумя проектами в ХМАО.
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