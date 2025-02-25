25 февраля 2025

В ХМАО отключают телевидение и радио

В ХМАО временно отключают телевидение и радио
© Служба новостей «URA.RU»
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График отключения телерадиосигнала в ХМАО
График отключения телерадиосигнала в ХМАО Фото:

В городах ХМАО временно отключают трансляцию телерадиосигнала с 25 по 28 февраля в целях ежеквартальной профилактики. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры.

«Технические мероприятия будут проводиться в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Югорске. Также отключение сигнала пройдет в Междуреченском и Пионерском», — сказано в сообщении.

График перерывов в трансляции:

Ханты-Мансийск — 28 февраля, с 14:00 до 17:00

Нефтеюганск — 24 февраля, с 14:00 до 17:00

Югорск — 27 февраля, с 14:00 до 18:00

Междуреченский — 26 февраля, с 1:00 до 17:00

Пионерский — 28 февраля, с 10:00 до 16:00

Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.

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В городах ХМАО временно отключают трансляцию телерадиосигнала с 25 по 28 февраля в целях ежеквартальной профилактики. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры. «Технические мероприятия будут проводиться в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Югорске. Также отключение сигнала пройдет в Междуреченском и Пионерском», — сказано в сообщении. График перерывов в трансляции: Ханты-Мансийск — 28 февраля, с 14:00 до 17:00 Нефтеюганск — 24 февраля, с 14:00 до 17:00 Югорск — 27 февраля, с 14:00 до 18:00 Междуреченский — 26 февраля, с 1:00 до 17:00 Пионерский — 28 февраля, с 10:00 до 16:00 Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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