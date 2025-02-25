В ХМАО отключают телевидение и радио

В городах ХМАО временно отключают трансляцию телерадиосигнала с 25 по 28 февраля в целях ежеквартальной профилактики. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры.
«Технические мероприятия будут проводиться в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Югорске. Также отключение сигнала пройдет в Междуреченском и Пионерском», — сказано в сообщении.
График перерывов в трансляции:
Ханты-Мансийск — 28 февраля, с 14:00 до 17:00
Нефтеюганск — 24 февраля, с 14:00 до 17:00
Югорск — 27 февраля, с 14:00 до 18:00
Междуреченский — 26 февраля, с 1:00 до 17:00
Пионерский — 28 февраля, с 10:00 до 16:00
Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!