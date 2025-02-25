Житель ХМАО взыскал миллион рублей с виновника ДТП, в котором погиб его сын

В Радужном (ХМАО) отец погибшего в аварии сына взыскал через суд с виновника аварии моральную компенсацию суммой в миллион рублей. Об этом сообщают суды Югры.
«Вина водителя УАЗ в совершении ДТП подтверждается приговором Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 24 мая 2024 года. Взыскать в пользу истца с ООО „ННН“ компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 3 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 35 000 рублей, а всего 1 038 000 рублей», — сказано в официальном telegram-канале судов.
Отец сообщил, что его сын погиб в ДТП, виновником которого являлся водитель компании «ННН» — он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем погибшего. Также в той аварии погибли еще три пассажира.
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