Арестант из ХМАО не попал на заседание суда из-за поломки столыпинского вагона в Тюмени

Югорчанин Владимир Широков, который держал сына в заложниках и отстреливался от силовиков, не смог явиться на очередной заседание в суд ХМАО из-за поломки вагона, в котором его этапировали из СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом процесса.
«Подсудимый не смог явиться на процесс из-за поломки вагона, который должен был этапировать его в Сургут (оттуда подсудимых на автомобиле перевозят в Ханты-Мансийск — прим. URA.RU). Суд над Широковым будет перенесен на март», — рассказал источник. Заключенных перевозят в специальном вагоне, который цепляют к локомотиву. Поломка подобных составов — редкость, последняя случалась около полутора лет назад.
Другой инсайдер рассказал URA.RU, что его подзащитные, наоборот, не смогли вернуться из Югры в Тюмень. «Они должны были отбыть в СИЗО после процесса, но задержались. Возможно, на путях произошел какой-то инцидент», — поделился источник.
Широков в 2023 году взял в заложники сына и удерживал его в собственной квартире, якобы обещая супруге нанести вред мальчику (что опровергалось свидетелями на суде). Мальчика освободили сотрудники полиции Нижневартовска после того, как в переговоры с Широковым вступил лично глава городского УМВД.
URA.RU запросило комментарий в УФСИН России по Тюменской области, в ведомстве пообещали ответить позднее. Запрос также отправлен в РЖД, ответ ожидается.
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