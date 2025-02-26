Арестант из ХМАО не попал на заседание суда из-за поломки столыпинского вагона в Тюмени

Подсудимый из ХМАО не смог попасть на суд из-за поломки вагона для этапирования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за поломки вагона осужденный не смог попасть на судебный процесс в ХМАО
Из-за поломки вагона осужденный не смог попасть на судебный процесс в ХМАО Фото:

Югорчанин Владимир Широков, который держал сына в заложниках и отстреливался от силовиков, не смог явиться на очередной заседание в суд ХМАО из-за поломки вагона, в котором его этапировали из СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом процесса.

«Подсудимый не смог явиться на процесс из-за поломки вагона, который должен был этапировать его в Сургут (оттуда подсудимых на автомобиле перевозят в Ханты-Мансийск — прим. URA.RU). Суд над Широковым будет перенесен на март», — рассказал источник. Заключенных перевозят в специальном вагоне, который цепляют к локомотиву. Поломка подобных составов — редкость, последняя случалась около полутора лет назад.

Другой инсайдер рассказал URA.RU, что его подзащитные, наоборот, не смогли вернуться из Югры в Тюмень. «Они должны были отбыть в СИЗО после процесса, но задержались. Возможно, на путях произошел какой-то инцидент», — поделился источник.

Широков в 2023 году взял в заложники сына и удерживал его в собственной квартире, якобы обещая супруге нанести вред мальчику (что опровергалось свидетелями на суде). Мальчика освободили сотрудники полиции Нижневартовска после того, как в переговоры с Широковым вступил лично глава городского УМВД.

URA.RU запросило комментарий в УФСИН России по Тюменской области, в ведомстве пообещали ответить позднее. Запрос также отправлен в РЖД, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчанин Владимир Широков, который держал сына в заложниках и отстреливался от силовиков, не смог явиться на очередной заседание в суд ХМАО из-за поломки вагона, в котором его этапировали из СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом процесса. «Подсудимый не смог явиться на процесс из-за поломки вагона, который должен был этапировать его в Сургут (оттуда подсудимых на автомобиле перевозят в Ханты-Мансийск — прим. URA.RU). Суд над Широковым будет перенесен на март», — рассказал источник. Заключенных перевозят в специальном вагоне, который цепляют к локомотиву. Поломка подобных составов — редкость, последняя случалась около полутора лет назад. Другой инсайдер рассказал URA.RU, что его подзащитные, наоборот, не смогли вернуться из Югры в Тюмень. «Они должны были отбыть в СИЗО после процесса, но задержались. Возможно, на путях произошел какой-то инцидент», — поделился источник. Широков в 2023 году взял в заложники сына и удерживал его в собственной квартире, якобы обещая супруге нанести вред мальчику (что опровергалось свидетелями на суде). Мальчика освободили сотрудники полиции Нижневартовска после того, как в переговоры с Широковым вступил лично глава городского УМВД. URA.RU запросило комментарий в УФСИН России по Тюменской области, в ведомстве пообещали ответить позднее. Запрос также отправлен в РЖД, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...