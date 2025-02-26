Жителей Тюмени, ЯНАО и ХМАО стали чаще обижать банки, нежели МФО

Жители тюменской «матрешки» стали на 17% чаще жаловаться в Банк России на работу кредитных учреждений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.
«За 2024 год жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов стали чаще жаловаться на банки. Они направили в Банк России 4 500 обращений, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Причины — проблемы с погашением долга, высокие процентные ставки по кредитам, штрафы и комиссии, отказы в проведении операций, а также кибермошенничество и списания денег третьими лицами», — рассказали в пресс-службе.
При этом жалоб на работу страховых компаний и микрофинансовых организаций стало меньше на 20%. В их работе жителей трех регионов не устраивали неверные коэффициенты, вопросы реструктуризации займов, взимание комиссии и навязывание услуг.
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