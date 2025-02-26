Блин-бургер и разноцветный сет: где в ХМАО попробовать главное блюдо на Масленицу

Шеф-повара югорских ресторанов подготовили спецменю на Масленицу
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Масленичное меню в югорских ресторанах будет действовать до 2 марта
Масленичное меню в югорских ресторанах будет действовать до 2 марта Фото:

Югорские рестораны представили спецменю на масленичную неделю, которая продлится до 2 марта. Гурманам предлагают полакомиться как классическими блинами с красной икрой, так и новинками от шеф-поваров. Самые необычные из них — в подборке URA.RU.

Особенно отличились масленичным меню сургутские рестораны. Например, в Veranda гостям подают черные блины (оттенок получают с помощью чернил каракатицы — прим. ред.) с красной икрой, а еще блинный торт с черной смородиной. В PinzeriaByBontempi тем временем готовят шпинатные блины с лососем и стачателлой. Необычное блюдо предлагает и лавка фастфуда «Краснодарский парень» — блин-бургер с говяжьей котлетой и картофельным пюре. А на доставку из Gurman kitchens можно заказать целый сет разноцветных блинов с ягодами.

Побаловать себя кулинарными изысками на Масленицу могут и хантымансийцы. Например, блины с форелью и сливочным муссом появились в меню в BRO Restobar. А для сладкоежек в пекарне-кафе OMB (Oh my bakery!) готовят блины с экзотическими фруктами и карамелью. Без блинов не оставят и вартовчан — спецпредложения появились в ресторанах «Хочу Пури» и Moroshka.

Тем, кто решит самостоятельно приготовить главное масленичное блюдо, придется потратить на покупку необходимых ингредиентов более полутора тысяч рублей. Цена рассчитана с учетом актуальной стоимости сливочного масла за килограмм. Кроме того, в феврале в ХМАО выросли в цене яйца и подсолнечное масло.

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Югорские рестораны представили спецменю на масленичную неделю, которая продлится до 2 марта. Гурманам предлагают полакомиться как классическими блинами с красной икрой, так и новинками от шеф-поваров. Самые необычные из них — в подборке URA.RU. Особенно отличились масленичным меню сургутские рестораны. Например, в Veranda гостям подают черные блины (оттенок получают с помощью чернил каракатицы — прим. ред.) с красной икрой, а еще блинный торт с черной смородиной. В PinzeriaByBontempi тем временем готовят шпинатные блины с лососем и стачателлой. Необычное блюдо предлагает и лавка фастфуда «Краснодарский парень» — блин-бургер с говяжьей котлетой и картофельным пюре. А на доставку из Gurman kitchens можно заказать целый сет разноцветных блинов с ягодами. Побаловать себя кулинарными изысками на Масленицу могут и хантымансийцы. Например, блины с форелью и сливочным муссом появились в меню в BRO Restobar. А для сладкоежек в пекарне-кафе OMB (Oh my bakery!) готовят блины с экзотическими фруктами и карамелью. Без блинов не оставят и вартовчан — спецпредложения появились в ресторанах «Хочу Пури» и Moroshka. Тем, кто решит самостоятельно приготовить главное масленичное блюдо, придется потратить на покупку необходимых ингредиентов более полутора тысяч рублей. Цена рассчитана с учетом актуальной стоимости сливочного масла за килограмм. Кроме того, в феврале в ХМАО выросли в цене яйца и подсолнечное масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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