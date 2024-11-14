Роспотребнадзор закрыл доставку роллов в Свердловской области

В Карпинске (Свердловская область) на два месяца закрыли сервис доставки роллов и готовой еды «Ешьте с нами». Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«В цехе по производству готовой пищевой продукции индивидуального предпринимателя Завьялова Сергея Игоревича не соблюдена поточность технологических процессов, не осуществляется производственный контроль, нет данных о прохождении сотрудниками медосмотра», — следует из сообщения. Всего санврачи выявили девять нарушений.
РПН составил протокол об административном правонарушении. Дело передали в Карпинский горсуд, где было принято решение приостановить работу сервиса на 60 суток.
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