14 ноября 2024

Роспотребнадзор закрыл доставку роллов в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис доставки роллов закрыли на два месяца
Сервис доставки роллов закрыли на два месяца Фото:

В Карпинске (Свердловская область) на два месяца закрыли сервис доставки роллов и готовой еды «Ешьте с нами». Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«В цехе по производству готовой пищевой продукции индивидуального предпринимателя Завьялова Сергея Игоревича не соблюдена поточность технологических процессов, не осуществляется производственный контроль, нет данных о прохождении сотрудниками медосмотра», — следует из сообщения. Всего санврачи выявили девять нарушений.

РПН составил протокол об административном правонарушении. Дело передали в Карпинский горсуд, где было принято решение приостановить работу сервиса на 60 суток.

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В Карпинске (Свердловская область) на два месяца закрыли сервис доставки роллов и готовой еды «Ешьте с нами». Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «В цехе по производству готовой пищевой продукции индивидуального предпринимателя Завьялова Сергея Игоревича не соблюдена поточность технологических процессов, не осуществляется производственный контроль, нет данных о прохождении сотрудниками медосмотра», — следует из сообщения. Всего санврачи выявили девять нарушений. РПН составил протокол об административном правонарушении. Дело передали в Карпинский горсуд, где было принято решение приостановить работу сервиса на 60 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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