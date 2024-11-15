В Финляндии увидели жесткий сигнал западным странам после выступления президента РФ Владимира Путина на XXI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сигнал заключался в том, что Россия сыта тем, что Запад разжигает конфликты и лицемерит, сообщил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием конфликтов, но стремится к мирному сосуществованию», — заявил Малинен в соцсети Х.
Владимир Путин ранее принял участие в пленарной сессии клуба «Валдай». В ходе нее он также заявил, что Россия идет своим путем, не завися от других стран. Однако российскому лидеру не хотелось бы, чтобы страна вернулась на путь, по которому она шла до 2022 года, передает деловое издание «Взгляд».
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