Главный свердловский сыщик выехал в Красноуральск, где расстреляли подростков

Полковник Молодцов выехал в Красноуральск, где расстреляли подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Молодцов выехал в Красноуральск Фото:

Глава управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области полковник Владимир Молодцов выехал в Красноуральск, где расстреляли двух подростков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

«С целью оказания практической помощи начальник свердловского главка МВД генерал Александр Мешков направил в Красноуральск Владимира Молодцова. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — отметил полковник Горелых.

Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, парни (13 и 14 лет), возвращаясь домой с тренировки, поругались с мужчиной. Тот достал ружье и открыл стрельбу. Мальчики выжили, их увезли в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержан ли подозреваемый, неизвестно.

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Глава управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области полковник Владимир Молодцов выехал в Красноуральск, где расстреляли двух подростков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. «С целью оказания практической помощи начальник свердловского главка МВД генерал Александр Мешков направил в Красноуральск Владимира Молодцова. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — отметил полковник Горелых. Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, парни (13 и 14 лет), возвращаясь домой с тренировки, поругались с мужчиной. Тот достал ружье и открыл стрельбу. Мальчики выжили, их увезли в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержан ли подозреваемый, неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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