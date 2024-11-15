Главный свердловский сыщик выехал в Красноуральск, где расстреляли подростков

Полковник Молодцов выехал в Красноуральск, где расстреляли подростков

15 ноября 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Владимир Молодцов выехал в Красноуральск Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области полковник Владимир Молодцов выехал в Красноуральск, где расстреляли двух подростков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. «С целью оказания практической помощи начальник свердловского главка МВД генерал Александр Мешков направил в Красноуральск Владимира Молодцова. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — отметил полковник Горелых. Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, парни (13 и 14 лет), возвращаясь домой с тренировки, поругались с мужчиной. Тот достал ружье и открыл стрельбу. Мальчики выжили, их увезли в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержан ли подозреваемый, неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области полковник Владимир Молодцов выехал в Красноуральск, где расстреляли двух подростков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. «С целью оказания практической помощи начальник свердловского главка МВД генерал Александр Мешков направил в Красноуральск Владимира Молодцова. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — отметил полковник Горелых. Стрельба раздалась вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, парни (13 и 14 лет), возвращаясь домой с тренировки, поругались с мужчиной. Тот достал ружье и открыл стрельбу. Мальчики выжили, их увезли в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержан ли подозреваемый, неизвестно.