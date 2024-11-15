В Турции дали прогноз, что будет с курортами после отказа от системы «все включено»

В Турции сообщили, что оттока туристов не будет после отмены «все включено»
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В Турции не боятся, что российских туристов может стать меньше
В Турции не боятся, что российских туристов может стать меньше Фото:

Отказ от системы «все включено» в турецких отелях вряд ли приведет к уменьшению количества российских туристов, так как уже наблюдается их усталость от такого формата. Об этом сообщил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

«Не думаю, что это (отмена системы — ред.) будет способствовать снижению (числа туристов — ред.). Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство», — сказал Устаоглу РИА Новости. 

Турецкие специалисты в области туризма не раз высказывались за пересмотр системы предоставления услуг по принципу «все включено», согласно публикациям в Turizm Gazetesi. Представители отрасли предлагают не полную отмену системы, а частичную. Например, отказ от бесплатного алкоголя. 

О планах отказаться от системы all inclusive в турецких отелях сообщала газета Hurriyet. Зампредседателя Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын заявил, что полная отмена системы «Все включено» невозможна. 

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Отказ от системы «все включено» в турецких отелях вряд ли приведет к уменьшению количества российских туристов, так как уже наблюдается их усталость от такого формата. Об этом сообщил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. «Не думаю, что это (отмена системы — ред.) будет способствовать снижению (числа туристов — ред.). Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство», — сказал Устаоглу РИА Новости.  Турецкие специалисты в области туризма не раз высказывались за пересмотр системы предоставления услуг по принципу «все включено», согласно публикациям в Turizm Gazetesi. Представители отрасли предлагают не полную отмену системы, а частичную. Например, отказ от бесплатного алкоголя.  О планах отказаться от системы all inclusive в турецких отелях сообщала газета Hurriyet. Зампредседателя Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын заявил, что полная отмена системы «Все включено» невозможна. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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