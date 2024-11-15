Топ-менеджер Ozon ушел к конкуренту Wildberries

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Алексей Минаев ушел с поста замуправляющего директора Ozon
Алексей Минаев ушел с поста замуправляющего директора Ozon Фото:

Заместитель управляющего директора маркетплейса Ozon Алексей Минаев сообщил, что ушел с должности, однако конкретной причины не назвал. Он перешел в компанию Wildberries на пост директора по стратегическому развитию.

«Из-за разных причин», — заявил Минаев. Его слова передает РБК. 

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что на место Минаева в Ozon назначили Елену Заеву. Ранее она занимала должность начальника управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

Отмечается, что Алексей Минаев занимал свой пост в Ozon с 2021 года. Перед этим он 11 лет работал в Минэкономразвития, а также три года занимал должность замглавы Департамента развития цифровой экономики.

Ранее маркетплейс Ozon покинул управляющий директор Сергей Беляков. По его словам, он хотел сосредоточиться на других проектах в «Ассоциации негосударственных пенсионных фондов». 

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Заместитель управляющего директора маркетплейса Ozon Алексей Минаев сообщил, что ушел с должности, однако конкретной причины не назвал. Он перешел в компанию Wildberries на пост директора по стратегическому развитию. «Из-за разных причин», — заявил Минаев. Его слова передает РБК.  Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что на место Минаева в Ozon назначили Елену Заеву. Ранее она занимала должность начальника управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС).  Отмечается, что Алексей Минаев занимал свой пост в Ozon с 2021 года. Перед этим он 11 лет работал в Минэкономразвития, а также три года занимал должность замглавы Департамента развития цифровой экономики. Ранее маркетплейс Ozon покинул управляющий директор Сергей Беляков. По его словам, он хотел сосредоточиться на других проектах в «Ассоциации негосударственных пенсионных фондов». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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