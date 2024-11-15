Топ-менеджер Ozon ушел к конкуренту Wildberries

Заместитель управляющего директора маркетплейса Ozon Алексей Минаев сообщил, что ушел с должности, однако конкретной причины не назвал. Он перешел в компанию Wildberries на пост директора по стратегическому развитию.
«Из-за разных причин», — заявил Минаев. Его слова передает РБК.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что на место Минаева в Ozon назначили Елену Заеву. Ранее она занимала должность начальника управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Отмечается, что Алексей Минаев занимал свой пост в Ozon с 2021 года. Перед этим он 11 лет работал в Минэкономразвития, а также три года занимал должность замглавы Департамента развития цифровой экономики.
Ранее маркетплейс Ozon покинул управляющий директор Сергей Беляков. По его словам, он хотел сосредоточиться на других проектах в «Ассоциации негосударственных пенсионных фондов».
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