Гаишники запретили ездить по свердловской трассе из-за стихии. Фото

Сотрудники ГАИ перекрыли проезд по свердловской трассе из-за гололеда
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Ограничения ввели с 11:30 (архивное фото) Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции утром 15 ноября перекрыли проезд по трассе между поселком Билимбай и селом Тарасково (Свердловская область) из-за сильного гололеда. Движение будет ограничено с нулевого по пятый километр участка на время чистки дороги, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Информируем водителей грузового и пассажирского транспорта о введении ограничений движения на автодороге регионального значения с 11:30 в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, выразившихся в наличии зимней скользкости проезжей части. Ограничения введены до приведения участка в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — следует из сообщения.

Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут с учетом ограничений. «Соблюдайте все меры предосторожности при движении в зимних условиях», — подчеркнули в ГАИ.

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Сотрудники Госавтоинспекции утром 15 ноября перекрыли проезд по трассе между поселком Билимбай и селом Тарасково (Свердловская область) из-за сильного гололеда. Движение будет ограничено с нулевого по пятый километр участка на время чистки дороги, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Информируем водителей грузового и пассажирского транспорта о введении ограничений движения на автодороге регионального значения с 11:30 в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, выразившихся в наличии зимней скользкости проезжей части. Ограничения введены до приведения участка в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут с учетом ограничений. «Соблюдайте все меры предосторожности при движении в зимних условиях», — подчеркнули в ГАИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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