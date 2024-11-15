Сотрудники ГАИ перекрыли проезд по свердловской трассе из-за гололеда

Ограничения ввели с 11:30 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции утром 15 ноября перекрыли проезд по трассе между поселком Билимбай и селом Тарасково (Свердловская область) из-за сильного гололеда. Движение будет ограничено с нулевого по пятый километр участка на время чистки дороги, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Информируем водителей грузового и пассажирского транспорта о введении ограничений движения на автодороге регионального значения с 11:30 в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, выразившихся в наличии зимней скользкости проезжей части. Ограничения введены до приведения участка в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — следует из сообщения.

Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут с учетом ограничений. «Соблюдайте все меры предосторожности при движении в зимних условиях», — подчеркнули в ГАИ.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области