Сотрудники Госавтоинспекции утром 15 ноября перекрыли проезд по трассе между поселком Билимбай и селом Тарасково (Свердловская область) из-за сильного гололеда. Движение будет ограничено с нулевого по пятый километр участка на время чистки дороги, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Информируем водителей грузового и пассажирского транспорта о введении ограничений движения на автодороге регионального значения с 11:30 в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, выразившихся в наличии зимней скользкости проезжей части. Ограничения введены до приведения участка в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — следует из сообщения.
Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут с учетом ограничений. «Соблюдайте все меры предосторожности при движении в зимних условиях», — подчеркнули в ГАИ.
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