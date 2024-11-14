14 ноября 2024

Путин назначил 14 новых судей в Свердловской области

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Президент назначил судей нового Академического районного суда Екатеринбурга
Президент назначил судей нового Академического районного суда Екатеринбурга Фото:

Президент России Владимир Путин назначил 14 новых судей в Свердловской области 14 ноября. В том числе стали известны имена первых работников Академического районного суда Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Указом Президента России В . В . Путина от 14.11.2024 N 981 назначен: Корякин Михаил Викторович — судьей Свердловского областного суда. Савинов Сергей Алексеевич — председателем Академического районного суда г. Екатеринбурга. Лазарева Вероника Игоревна — заместителем председателя Академического районного суда г. Екатеринбурга», — говорится в telegram-канале ведомства.

Также судьями Академического райсуда стали Лилия Батрышина, Екатерина Лобанова и Никита Шатуленко. Судьей Ивдельского городского суда президент назначил Наталью Волошкову, судьей Карпинского городского суда — Алену Базину.

Новой судьей Октябрьского райсуда Екатеринбурга стала Нина Козлова, Чкаловского суда — Виктория Бочкарева, а Орджоникидзевского суда — Екатерина Королева. Алина Шаяхметова назначена судьей Ревдинского городского суда, Наталья Арсенова — судьей Синарского районного суда г. Каменска-Уральского. А Алина Фахретденова — судьей Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила.

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Президент России Владимир Путин назначил 14 новых судей в Свердловской области 14 ноября. В том числе стали известны имена первых работников Академического районного суда Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Указом Президента России В . В . Путина от 14.11.2024 N 981 назначен: Корякин Михаил Викторович — судьей Свердловского областного суда. Савинов Сергей Алексеевич — председателем Академического районного суда г. Екатеринбурга. Лазарева Вероника Игоревна — заместителем председателя Академического районного суда г. Екатеринбурга», — говорится в telegram-канале ведомства. Также судьями Академического райсуда стали Лилия Батрышина, Екатерина Лобанова и Никита Шатуленко. Судьей Ивдельского городского суда президент назначил Наталью Волошкову, судьей Карпинского городского суда — Алену Базину. Новой судьей Октябрьского райсуда Екатеринбурга стала Нина Козлова, Чкаловского суда — Виктория Бочкарева, а Орджоникидзевского суда — Екатерина Королева. Алина Шаяхметова назначена судьей Ревдинского городского суда, Наталья Арсенова — судьей Синарского районного суда г. Каменска-Уральского. А Алина Фахретденова — судьей Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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