Президент России Владимир Путин назначил 14 новых судей в Свердловской области 14 ноября. В том числе стали известны имена первых работников Академического районного суда Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«Указом Президента России В . В . Путина от 14.11.2024 N 981 назначен: Корякин Михаил Викторович — судьей Свердловского областного суда. Савинов Сергей Алексеевич — председателем Академического районного суда г. Екатеринбурга. Лазарева Вероника Игоревна — заместителем председателя Академического районного суда г. Екатеринбурга», — говорится в telegram-канале ведомства.
Также судьями Академического райсуда стали Лилия Батрышина, Екатерина Лобанова и Никита Шатуленко. Судьей Ивдельского городского суда президент назначил Наталью Волошкову, судьей Карпинского городского суда — Алену Базину.
Новой судьей Октябрьского райсуда Екатеринбурга стала Нина Козлова, Чкаловского суда — Виктория Бочкарева, а Орджоникидзевского суда — Екатерина Королева. Алина Шаяхметова назначена судьей Ревдинского городского суда, Наталья Арсенова — судьей Синарского районного суда г. Каменска-Уральского. А Алина Фахретденова — судьей Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила.
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