В Нижнем Тагиле (Свердловская область) для борьбы с последствиями снегопада на улицы города выводят дополнительную технику. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Дорожные службы вывели дополнительную технику для борьбы с последствиями снегопада», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных мэром фото и видео заметны десятки рабочих и техники, приводящих улицы города в порядок.
Осадки не покинут регион еще несколько дней. Как минимум 15 и 16 ноября местами будет проходить небольшой снег, а уже 17 ноября — умеренный.
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