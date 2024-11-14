14 ноября 2024

В Нижнем Тагиле из-за снегопада на уборку дорог вывели дополнительную технику. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительную технику вывели из-за большого количества осадков (архивное фото)
Дополнительную технику вывели из-за большого количества осадков (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) для борьбы с последствиями снегопада на улицы города выводят дополнительную технику. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Дорожные службы вывели дополнительную технику для борьбы с последствиями снегопада», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных мэром фото и видео заметны десятки рабочих и техники, приводящих улицы города в порядок.

Осадки не покинут регион еще несколько дней. Как минимум 15 и 16 ноября местами будет проходить небольшой снег, а уже 17 ноября — умеренный.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) для борьбы с последствиями снегопада на улицы города выводят дополнительную технику. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Дорожные службы вывели дополнительную технику для борьбы с последствиями снегопада», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных мэром фото и видео заметны десятки рабочих и техники, приводящих улицы города в порядок. Осадки не покинут регион еще несколько дней. Как минимум 15 и 16 ноября местами будет проходить небольшой снег, а уже 17 ноября — умеренный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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