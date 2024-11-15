В Екатеринбурге осудили челябинцев, пытавшихся устроить диверсию на ЖД-станции

15 ноября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Челябинцы получили от 12 с половиной до 15 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) 15 ноября осудил на длительные сроки троих челябинцев, пытавшихся устроить диверсию на одной из железнодорожных станций ЮУЖД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, часть срока они проведут в тюрьме. «Судебной инстанцией мужчины признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок 12 с половиной лет, 13 и 15 лет соответственно. Один из них первые пять лет будет отбывать наказание в тюрьме, двое других — четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Новость по теме Челябинское УФСБ пресекло диверсию на железной дороге Диверсантов задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в январе 2023 года при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций ЮУЖД — главного хода Транссибирской магистрали. В ходе расследования было установлено, что один из них также финансировал террористический акт в другом регионе РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) 15 ноября осудил на длительные сроки троих челябинцев, пытавшихся устроить диверсию на одной из железнодорожных станций ЮУЖД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, часть срока они проведут в тюрьме. «Судебной инстанцией мужчины признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок 12 с половиной лет, 13 и 15 лет соответственно. Один из них первые пять лет будет отбывать наказание в тюрьме, двое других — четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Диверсантов задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в январе 2023 года при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций ЮУЖД — главного хода Транссибирской магистрали. В ходе расследования было установлено, что один из них также финансировал террористический акт в другом регионе РФ.