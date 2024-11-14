Екатеринбурженка обварила ноги на залитой кипятком улице

В Екатеринбурге 13 ноября на улице Тверитина, которую залило кипятком из-за коммунальной аварии, девушка обварила ноги, пытаясь спасти свой автомобиль. Об этом рассказала сама пострадавшая.
«Когда перепарковалась, оказалась на другой стороне. Пошла искать место, где можно перейти дорогу. Везде был пар, ничего не видно. Не доходя до пожарной части, показалось, что пройти потихонечку можно — было видно асфальт. Но как только пошла — в сапог залилась вода. Видимо, такой силы был поток», — рассказала девушка Е1.ru. По ее словам, от шока она начала громко кричать и побежала.
На крики пострадавшей прибежали сотрудники теплосетевой компании, которые позже и вызвали скорую. По ее словам, никаких предупреждающих знаков у воды на момент инцидента не было. Медики отвезли девушку в больницу, обработали раны и назначили лечение. От госпитализации она отказалась.
Авария произошла в районе здания пожарной части. Кипяток начал подтапливать припаркованные машины, которые было бы трудно достать изо льда. Местные жители лишились отопления на 12 часов.
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