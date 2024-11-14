Производители молока резко снизили цены из-за проверки Генпрокуратуры

Производителей молочной продукции, включая АО «Вимм-Билль-Данн» и ООО «Экомилк», снизили цены на молоко до прежнего уровня из-за проверки Генпрокуратуры РФ. Она была инициирована в связи с отсутствием объективных причин для повышения стоимости данной продукции.
«АО „Вимм-Билль-Данн“, ООО „Экомилк“ и другими скорректированы до прежнего уровня цены на молоко», — заявили в надзорном ведомстве в Telegram. В ходе проверки также было установлено, что решения о повышении цен были приняты без объективных на то экономических оснований.
Надзор за ценообразованием на социально значимые товары осуществляется прокуратурой на системной основе, особенно в преддверии значимых праздников, таких как новогодние. Он направлен на защиту интересов потребителей и обеспечение экономической справедливости на рынке.
Цены на молоко в магазинах России с начала года выросли на 12%. Средняя стоимость пастеризованного молока в рознице сегодня составляет около 82,3 рубля за килограмм, что выше прошлогодних цен. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов связал повышение стоимости на молоко с ростом себестоимости производства, включая выплаты зарплаты, покупку корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования.
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