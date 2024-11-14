14 ноября 2024

ФСБ нагрянула с обысками к автору арт-объекта «Идите лесом» в Екатеринбурге. Фото

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
У художника изъяли книги и средства коммуникации (архивное фото) Фото:

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и полиции пришли с обысками к художнику и автору скандального арт-объекта в центре Екатеринбурга «Идите лесом» Александру Курицыну (Синий Карандаш). В ходе операции у него изъяли средства коммуникации и книги. Информация об этом появилась в Telegram.

«14 ноября в Нижнем Новгороде силовики пришли с обысками к художнику-провокатору Синему Карандашу… У ФСБ и МВД появились подозрения о причастности художника к деятельности в интересах различных антироссийских структур», — передает telegram-канал «Оперативные сводки». При этом официально правоохранители не сообщали о проведении обысков.

Скандал вокруг «Идите лесом» начался после того, как депутат свердловского заксо Алексей Свалов в своем обращении к властям указал, что в 2022 году был одноименный проект Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться мужчинам от мобилизации. После жалобы депутата надпись изменили на «Иди лесом», а позже представители «ЧО» заявили, что временно прекращают любую художественную деятельность и демонтируют надпись.

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В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и полиции пришли с обысками к художнику и автору скандального арт-объекта в центре Екатеринбурга «Идите лесом» Александру Курицыну (Синий Карандаш). В ходе операции у него изъяли средства коммуникации и книги. Информация об этом появилась в Telegram. «14 ноября в Нижнем Новгороде силовики пришли с обысками к художнику-провокатору Синему Карандашу… У ФСБ и МВД появились подозрения о причастности художника к деятельности в интересах различных антироссийских структур», — передает telegram-канал «Оперативные сводки». При этом официально правоохранители не сообщали о проведении обысков. Скандал вокруг «Идите лесом» начался после того, как депутат свердловского заксо Алексей Свалов в своем обращении к властям указал, что в 2022 году был одноименный проект Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться мужчинам от мобилизации. После жалобы депутата надпись изменили на «Иди лесом», а позже представители «ЧО» заявили, что временно прекращают любую художественную деятельность и демонтируют надпись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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