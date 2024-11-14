В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и полиции пришли с обысками к художнику и автору скандального арт-объекта в центре Екатеринбурга «Идите лесом» Александру Курицыну (Синий Карандаш). В ходе операции у него изъяли средства коммуникации и книги. Информация об этом появилась в Telegram.
«14 ноября в Нижнем Новгороде силовики пришли с обысками к художнику-провокатору Синему Карандашу… У ФСБ и МВД появились подозрения о причастности художника к деятельности в интересах различных антироссийских структур», — передает telegram-канал «Оперативные сводки». При этом официально правоохранители не сообщали о проведении обысков.
Скандал вокруг «Идите лесом» начался после того, как депутат свердловского заксо Алексей Свалов в своем обращении к властям указал, что в 2022 году был одноименный проект Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться мужчинам от мобилизации. После жалобы депутата надпись изменили на «Иди лесом», а позже представители «ЧО» заявили, что временно прекращают любую художественную деятельность и демонтируют надпись.
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