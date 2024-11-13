Мобилизованный свердловчанин чудом выжил после попадания ракет HIMARS. Фото

14 ноября 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по зданию, где ночевали бойцы (архивное фото) Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчанин Дмитрий Частухин чудом выжил после попадания двух ракет HIMARS в дом, где был он с сослуживцами. Несмотря на серьезные травмы, боец не поддался панике и сумел извлечь товарищей из-под завалов, доставив их в медпункт. О том, как уралец выбирался из разрушенного здания и спасал сослуживцев, — в материале URA.RU. Дмитрий Частухин родился 14 февраля 1986 года в Талице. После окончания школы юноша, как и многие его сверстники, решил служить в армии, где приобрел не только навыки, но и важный жизненный опыт. Вернувшись с военной службы, он переехал в Нижневартовск. Именно там — благодаря знакомой — Дмитрий встретил свою будущую супругу Любовь. Дмитрий и Любовь находятся в браке уже 14 лет, за это время у пары появилось двое детей Фото предоставлено героем материала Они вместе уже 14 лет., воспитывают дочь Мирославу и сына Захара. «Они посещают занятия по тхэквондо, а также обучаются в медиа-студии „Черный Кот“, где приобретают навыки съемки и монтажа видеороликов, работы с компьютерным оборудованием», — рассказывает Дмитрий (далее в тексте — его цитаты). 29 сентября 2022 года Дмитрия мобилизовали, он попал в 152-й артиллерийский полк, в разведывательное подразделение — вместе с пятью другими солдатами из Талицы. Группу отправили выполнять боевые задачи в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Дмитрий служил в разведке Фото предоставлено героем материала «Я обрадовался, когда увидел в команде своих талицких ребят. Две недели мы тренировались в учебном лагере: стреляли, вспоминали армейские азы, учились работать в команде. Каждый день был насыщен физической нагрузкой и учебой. А спустя две недели нас снарядили: обули, одели, дали необходимое оружие и отправили за ленточку. Нам были поставлены четкие задачи, и, как только мы пересекли границу, начались бесконечные обстрелы. Мы били бесперебойно и сами подвергались обстрелу без остановки». Через пару дней после прибытия в ЛНР Дмитрий и его сослуживцы, уставшие от долгих походов, нашли заброшенный дом на окраине населенного пункта. Внутри все было пропитано запахом плесени и сырости, но в условиях фронтовой жизни даже такое место казалось идеальным. Здесь солдаты планировали переночевать и тщательно обсудить стратегию предстоящего штурма. Они проснулись от грохота разрывающихся снарядов HIMARS. Два попали прямо в дом. Удары системой HIMARS были нанесены рано утром Фото: Министерство обороны Великобритании «Я очнулся от глухого удара и первым делом ощупал ноги — все ли на месте. Вокруг тишина, дом разрушен и повсюду завалы. Я начал звать ребят, и вдруг издалека раздался крик: „Мне ноги сдавило!“. Я подошел к товарищу, который лежал под обломками, поднял балку и быстро оттащил его в сторону. Потом на помощь подтянулись и другие ребята. Мы вытаскивали бойцов из-под завалов, грузили их в машину. По дороге встретили медиков, которые сразу же принялись за дело. Я получил ранение, но в тот критический момент основной задачей была помощь товарищам». Военным удалось эвакуироваться на безопасные позиции. Спустя некоторое время их доставили в белгородскую больницу. «Потом мне назначили реабилитацию на Алтае, и примерно через месяц я смог вернуться домой». В Белгороде хирурги извлекли несколько осколков из тела Дмитрия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда Дмитрий вернулся с реабилитации, его первым порывом было поехать к сыну в детсад. Когда он увидел своего мальчика, тот, казалось, не сразу узнал отца. «Мой сын внимательно изучал мои черты лица, словно пытаясь найти что-то знакомое. В тот момент между нами возникло некоторое напряжение. Однако, когда Захар в конце концов узнал меня, он тут же бросился мне на руки». После встречи с сыном Частухин решил забрать дочку из школы. Когда Мирослава увидела папу, расплакалась. Сыну Дмитрий подарил армейскую шапку-ушанку, полученную от бойца ЧВК «Вагнер». «Захар был настолько рад, что несколько дней подряд не расставался с ней, носил ее даже в садик». Частухин постепенно входит в привычный ритм, он возобновил работу на одном из предприятий под Екатеринбургом. За свои заслуги на СВО он был удостоен медали «За отвагу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Дмитрий Частухин чудом выжил после попадания двух ракет HIMARS в дом, где был он с сослуживцами. Несмотря на серьезные травмы, боец не поддался панике и сумел извлечь товарищей из-под завалов, доставив их в медпункт. О том, как уралец выбирался из разрушенного здания и спасал сослуживцев, — в материале URA.RU. Дмитрий Частухин родился 14 февраля 1986 года в Талице. После окончания школы юноша, как и многие его сверстники, решил служить в армии, где приобрел не только навыки, но и важный жизненный опыт. Вернувшись с военной службы, он переехал в Нижневартовск. Именно там — благодаря знакомой — Дмитрий встретил свою будущую супругу Любовь. Они вместе уже 14 лет., воспитывают дочь Мирославу и сына Захара. «Они посещают занятия по тхэквондо, а также обучаются в медиа-студии „Черный Кот“, где приобретают навыки съемки и монтажа видеороликов, работы с компьютерным оборудованием», — рассказывает Дмитрий (далее в тексте — его цитаты). 29 сентября 2022 года Дмитрия мобилизовали, он попал в 152-й артиллерийский полк, в разведывательное подразделение — вместе с пятью другими солдатами из Талицы. Группу отправили выполнять боевые задачи в Луганскую Народную Республику (ЛНР). «Я обрадовался, когда увидел в команде своих талицких ребят. Две недели мы тренировались в учебном лагере: стреляли, вспоминали армейские азы, учились работать в команде. Каждый день был насыщен физической нагрузкой и учебой. А спустя две недели нас снарядили: обули, одели, дали необходимое оружие и отправили за ленточку. Нам были поставлены четкие задачи, и, как только мы пересекли границу, начались бесконечные обстрелы. Мы били бесперебойно и сами подвергались обстрелу без остановки». Через пару дней после прибытия в ЛНР Дмитрий и его сослуживцы, уставшие от долгих походов, нашли заброшенный дом на окраине населенного пункта. Внутри все было пропитано запахом плесени и сырости, но в условиях фронтовой жизни даже такое место казалось идеальным. Здесь солдаты планировали переночевать и тщательно обсудить стратегию предстоящего штурма. Они проснулись от грохота разрывающихся снарядов HIMARS. Два попали прямо в дом. «Я очнулся от глухого удара и первым делом ощупал ноги — все ли на месте. Вокруг тишина, дом разрушен и повсюду завалы. Я начал звать ребят, и вдруг издалека раздался крик: „Мне ноги сдавило!“. Я подошел к товарищу, который лежал под обломками, поднял балку и быстро оттащил его в сторону. Потом на помощь подтянулись и другие ребята. Мы вытаскивали бойцов из-под завалов, грузили их в машину. По дороге встретили медиков, которые сразу же принялись за дело. Я получил ранение, но в тот критический момент основной задачей была помощь товарищам». Военным удалось эвакуироваться на безопасные позиции. Спустя некоторое время их доставили в белгородскую больницу. «Потом мне назначили реабилитацию на Алтае, и примерно через месяц я смог вернуться домой». Когда Дмитрий вернулся с реабилитации, его первым порывом было поехать к сыну в детсад. Когда он увидел своего мальчика, тот, казалось, не сразу узнал отца. «Мой сын внимательно изучал мои черты лица, словно пытаясь найти что-то знакомое. В тот момент между нами возникло некоторое напряжение. Однако, когда Захар в конце концов узнал меня, он тут же бросился мне на руки». После встречи с сыном Частухин решил забрать дочку из школы. Когда Мирослава увидела папу, расплакалась. Сыну Дмитрий подарил армейскую шапку-ушанку, полученную от бойца ЧВК «Вагнер». «Захар был настолько рад, что несколько дней подряд не расставался с ней, носил ее даже в садик». Частухин постепенно входит в привычный ритм, он возобновил работу на одном из предприятий под Екатеринбургом. За свои заслуги на СВО он был удостоен медали «За отвагу».