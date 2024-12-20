20 декабря 2024

Прокуратура заставила почистить дороги в районе Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики вышли на уборку заснеженных дорог после проверки прокуратуры
Коммунальщики вышли на уборку заснеженных дорог после проверки прокуратуры Фото:

Ненадлежащее качество уборки дорог зафиксировали в Еткульском районе Челябинской области. Подрядчика ждут проверки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура Еткульского района совместно с ГАИ организовала выездные проверки с целью оценки состояния дорожной сети после выпадения атмосферных осадков. В ряде населенных пунктов и на межмуниципальных дорогах зафиксированы факты ненадлежащего проведения либо отсутствия работ по уборке снежного слоя, образование колейности», — рассказали в областном надзорном ведомстве.

После проверки ответственные за уборку начали работы. Прокуратура проконтролирует исполнение подрядчиком условий контрактов на обслуживание дорожной инфраструктуры. В случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Ненадлежащее качество уборки дорог зафиксировали в Еткульском районе Челябинской области. Подрядчика ждут проверки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «Прокуратура Еткульского района совместно с ГАИ организовала выездные проверки с целью оценки состояния дорожной сети после выпадения атмосферных осадков. В ряде населенных пунктов и на межмуниципальных дорогах зафиксированы факты ненадлежащего проведения либо отсутствия работ по уборке снежного слоя, образование колейности», — рассказали в областном надзорном ведомстве. После проверки ответственные за уборку начали работы. Прокуратура проконтролирует исполнение подрядчиком условий контрактов на обслуживание дорожной инфраструктуры. В случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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