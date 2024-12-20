Прокуратура заставила почистить дороги в районе Челябинской области

Ненадлежащее качество уборки дорог зафиксировали в Еткульском районе Челябинской области. Подрядчика ждут проверки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«Прокуратура Еткульского района совместно с ГАИ организовала выездные проверки с целью оценки состояния дорожной сети после выпадения атмосферных осадков. В ряде населенных пунктов и на межмуниципальных дорогах зафиксированы факты ненадлежащего проведения либо отсутствия работ по уборке снежного слоя, образование колейности», — рассказали в областном надзорном ведомстве.
После проверки ответственные за уборку начали работы. Прокуратура проконтролирует исполнение подрядчиком условий контрактов на обслуживание дорожной инфраструктуры. В случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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