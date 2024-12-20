20 декабря 2024

В Копейске школьница получила травму на недостроенной горке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, горка
Девочка ударилась о горку в месте соединения деревянного ската со льдом Фото:

В Копейске Челябинской области 21 декабря девочка ударилась о стык горки с землей. Встать самостоятельно ребенок не смог. Ей вызвали скорую. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Девочка скатилась с горки и травмировалась. Ее сейчас грузят на носилки. Горка деревянная, а в низу плита ледяная. У нее выступ больше, чем скат. Встать она [девочка] не может. Есть подозрения, что или ногу, или позвоночник травмировала», — рассказал агентству житель Копейска.

Собеседник издания уточнил, что около горки лежит сигнальная лента, поскольку работы на объекте еще не завешены. Ею обвязаны и многие ледяные скульптуры в зимнем городке.

Как URA.RU писало ранее, в 2023 году в Копейске во время аукциона на строительство ледового городка не было подано ни одной заявки. В 2022-м администрация города отказалась оплатить работы, выполненные фирмой-исполнителем.

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В Копейске Челябинской области 21 декабря девочка ударилась о стык горки с землей. Встать самостоятельно ребенок не смог. Ей вызвали скорую. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Девочка скатилась с горки и травмировалась. Ее сейчас грузят на носилки. Горка деревянная, а в низу плита ледяная. У нее выступ больше, чем скат. Встать она [девочка] не может. Есть подозрения, что или ногу, или позвоночник травмировала», — рассказал агентству житель Копейска. Собеседник издания уточнил, что около горки лежит сигнальная лента, поскольку работы на объекте еще не завешены. Ею обвязаны и многие ледяные скульптуры в зимнем городке. Как URA.RU писало ранее, в 2023 году в Копейске во время аукциона на строительство ледового городка не было подано ни одной заявки. В 2022-м администрация города отказалась оплатить работы, выполненные фирмой-исполнителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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