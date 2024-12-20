В Копейске школьница получила травму на недостроенной горке. Видео

21 декабря 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Девочка ударилась о горку в месте соединения деревянного ската со льдом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске Челябинской области 21 декабря девочка ударилась о стык горки с землей. Встать самостоятельно ребенок не смог. Ей вызвали скорую. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Девочка скатилась с горки и травмировалась. Ее сейчас грузят на носилки. Горка деревянная, а в низу плита ледяная. У нее выступ больше, чем скат. Встать она [девочка] не может. Есть подозрения, что или ногу, или позвоночник травмировала», — рассказал агентству житель Копейска. Собеседник издания уточнил, что около горки лежит сигнальная лента, поскольку работы на объекте еще не завешены. Ею обвязаны и многие ледяные скульптуры в зимнем городке. Как URA.RU писало ранее, в 2023 году в Копейске во время аукциона на строительство ледового городка не было подано ни одной заявки. В 2022-м администрация города отказалась оплатить работы, выполненные фирмой-исполнителем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске Челябинской области 21 декабря девочка ударилась о стык горки с землей. Встать самостоятельно ребенок не смог. Ей вызвали скорую. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Девочка скатилась с горки и травмировалась. Ее сейчас грузят на носилки. Горка деревянная, а в низу плита ледяная. У нее выступ больше, чем скат. Встать она [девочка] не может. Есть подозрения, что или ногу, или позвоночник травмировала», — рассказал агентству житель Копейска. Собеседник издания уточнил, что около горки лежит сигнальная лента, поскольку работы на объекте еще не завешены. Ею обвязаны и многие ледяные скульптуры в зимнем городке. Как URA.RU писало ранее, в 2023 году в Копейске во время аукциона на строительство ледового городка не было подано ни одной заявки. В 2022-м администрация города отказалась оплатить работы, выполненные фирмой-исполнителем.