В Челябинске сотрудник автосервиса сбежал с аккумуляторами и сварочным аппаратом

В Челябинске представители автомастерской обнаружили пропажу оборудования: двух аккумуляторов и сварочного аппарата. Подозреваемого задержали в Удмуртии. Им оказался бывший сотрудник автосервиса. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
«В дежурную часть обратился представитель ремонтного предприятия и сообщил, что оттуда были похищены два аккумулятора и сварочный аппарат. Сумма причиненного ущерба составила более 70 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Они выяснили, что после преступления он покинул Челябинск и уехал в Удмуртию», — объяснили в региональном главке МВД.
Полицейские следом за злоумышленником отправились в Ижевск, где его и задержали. Им оказался 37-летний мужчина с судимостью, ранее трудоустроенный в автомастерской. Его доставили обратно в Челябинск. В возбуждено уголовное дело.
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