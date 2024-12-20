20 декабря 2024

В Челябинске сотрудник автосервиса сбежал с аккумуляторами и сварочным аппаратом

© Служба новостей «URA.RU»
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Похитителя имущества из автомастерской задержали в Удмуртии
Похитителя имущества из автомастерской задержали в Удмуртии Фото:

В Челябинске представители автомастерской обнаружили пропажу оборудования: двух аккумуляторов и сварочного аппарата. Подозреваемого задержали в Удмуртии. Им оказался бывший сотрудник автосервиса. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

«В дежурную часть обратился представитель ремонтного предприятия и сообщил, что оттуда были похищены два аккумулятора и сварочный аппарат. Сумма причиненного ущерба составила более 70 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Они выяснили, что после преступления он покинул Челябинск и уехал в Удмуртию», — объяснили в региональном главке МВД.

Полицейские следом за злоумышленником отправились в Ижевск, где его и задержали. Им оказался 37-летний мужчина с судимостью, ранее трудоустроенный в автомастерской. Его доставили обратно в Челябинск. В возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске представители автомастерской обнаружили пропажу оборудования: двух аккумуляторов и сварочного аппарата. Подозреваемого задержали в Удмуртии. Им оказался бывший сотрудник автосервиса. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. «В дежурную часть обратился представитель ремонтного предприятия и сообщил, что оттуда были похищены два аккумулятора и сварочный аппарат. Сумма причиненного ущерба составила более 70 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Они выяснили, что после преступления он покинул Челябинск и уехал в Удмуртию», — объяснили в региональном главке МВД. Полицейские следом за злоумышленником отправились в Ижевск, где его и задержали. Им оказался 37-летний мужчина с судимостью, ранее трудоустроенный в автомастерской. Его доставили обратно в Челябинск. В возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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