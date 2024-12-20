«Трактор» на домашнем поле обыграл казахстанский «Барыс»

Челябинский хоккейный клуб одолел команду из Астаны (Казахстан). Встреча закончилась со счетом 3:2, передает корреспондент URA.RU.
Открыл счет челябинец Максим Шабанов, отправив шайбу в ворота соперника на второй минуте матча. До конца тайма гостям не удалось отыграться. Во втором «Барыс» сравнял счет: на 31 минуте гол забил Панюков Кирилл. Через восемь минут ворота «Трактора» поразил Антон Бурдасов.
К концу третьего периода черно-белые взяли верх над казахстанцами. Дилан Сикьюра забил на 52 минуте матча, Кадейкин Александр — на 53-й. Итоговый счет состязания — 3:2 в пользу челябинцев.
Как ранее писало URA.RU, «Трактор» потерпел поражение в противостоянии с минским «Динамо». На домашнем льду челябинцы уступили гостям со счетом 1:3.
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