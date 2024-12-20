20 декабря 2024

«Трактор» на домашнем поле обыграл казахстанский «Барыс»

© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Трактор» - ХК «Ак Барс». Челябинск, вратарь, хоккей, фукале закари, трактор-акбарс, зак
Челябинцы приняли на домашнем поле команду из Астаны Фото:

Челябинский хоккейный клуб одолел команду из Астаны (Казахстан). Встреча закончилась со счетом 3:2, передает корреспондент URA.RU.

Открыл счет челябинец Максим Шабанов, отправив шайбу в ворота соперника на второй минуте матча. До конца тайма гостям не удалось отыграться. Во втором «Барыс» сравнял счет: на 31 минуте гол забил Панюков Кирилл. Через восемь минут ворота «Трактора» поразил Антон Бурдасов.

К концу третьего периода черно-белые взяли верх над казахстанцами. Дилан Сикьюра забил на 52 минуте матча, Кадейкин Александр — на 53-й. Итоговый счет состязания — 3:2 в пользу челябинцев.

Как ранее писало URA.RU, «Трактор» потерпел поражение в противостоянии с минским «Динамо». На домашнем льду челябинцы уступили гостям со счетом 1:3.

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Челябинский хоккейный клуб одолел команду из Астаны (Казахстан). Встреча закончилась со счетом 3:2, передает корреспондент URA.RU. Открыл счет челябинец Максим Шабанов, отправив шайбу в ворота соперника на второй минуте матча. До конца тайма гостям не удалось отыграться. Во втором «Барыс» сравнял счет: на 31 минуте гол забил Панюков Кирилл. Через восемь минут ворота «Трактора» поразил Антон Бурдасов. К концу третьего периода черно-белые взяли верх над казахстанцами. Дилан Сикьюра забил на 52 минуте матча, Кадейкин Александр — на 53-й. Итоговый счет состязания — 3:2 в пользу челябинцев. Как ранее писало URA.RU, «Трактор» потерпел поражение в противостоянии с минским «Динамо». На домашнем льду челябинцы уступили гостям со счетом 1:3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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