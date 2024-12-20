«Трактор» на домашнем поле обыграл казахстанский «Барыс»

21 декабря 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Челябинцы приняли на домашнем поле команду из Астаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккейный клуб одолел команду из Астаны (Казахстан). Встреча закончилась со счетом 3:2, передает корреспондент URA.RU. Открыл счет челябинец Максим Шабанов, отправив шайбу в ворота соперника на второй минуте матча. До конца тайма гостям не удалось отыграться. Во втором «Барыс» сравнял счет: на 31 минуте гол забил Панюков Кирилл. Через восемь минут ворота «Трактора» поразил Антон Бурдасов. К концу третьего периода черно-белые взяли верх над казахстанцами. Дилан Сикьюра забил на 52 минуте матча, Кадейкин Александр — на 53-й. Итоговый счет состязания — 3:2 в пользу челябинцев. Как ранее писало URA.RU, «Трактор» потерпел поражение в противостоянии с минским «Динамо». На домашнем льду челябинцы уступили гостям со счетом 1:3. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб одолел команду из Астаны (Казахстан). Встреча закончилась со счетом 3:2, передает корреспондент URA.RU. Открыл счет челябинец Максим Шабанов, отправив шайбу в ворота соперника на второй минуте матча. До конца тайма гостям не удалось отыграться. Во втором «Барыс» сравнял счет: на 31 минуте гол забил Панюков Кирилл. Через восемь минут ворота «Трактора» поразил Антон Бурдасов. К концу третьего периода черно-белые взяли верх над казахстанцами. Дилан Сикьюра забил на 52 минуте матча, Кадейкин Александр — на 53-й. Итоговый счет состязания — 3:2 в пользу челябинцев. Как ранее писало URA.RU, «Трактор» потерпел поражение в противостоянии с минским «Динамо». На домашнем льду челябинцы уступили гостям со счетом 1:3.