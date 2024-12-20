20 декабря 2024

Опасность семян чиа и ягод годжи объяснила челябинский врач

Челябинской врач Мокина: семена чиа и ягоды годжи вредят организму
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретом правильного питания челябинский врач считает здоровое отношение к еде
Секретом правильного питания челябинский врач считает здоровое отношение к еде Фото:

Включение в меню семян чиа и ягод годжи не способствует улучшению здоровья, а диеты приводят к ухудшению настроения. Такое мнение озвучила врач-психиатр областной психоневрологической больницы №1 в Челябинске Яна Мокина.

«Навязчивая тяга к здоровому питанию ничего общего со здоровьем не имеет. Скорее наоборот. Добавление в рацион семен чиа, ягод годжи, ежедневное употребление киноа или отказ от мяса и сахара не приводит к оздоровлению организма, а вредит ему. Постоянные ограничения в питании могут привести к „диетической депрессии“», — рассказала эксперт.

Яна Мокина привела пример: замена торта сухофруктами не доставляет удовольствия, а значит негативна для психологического благополучия. Врач-психиатр отметила, что правильное питание не предполагает разделения продуктов на вредные и полезные, а скорее заключается в формировании здорового отношения к потреблению пищи. Она посоветовала сделать питание разнообразным — с обилием овощей и фруктов, цельнозерновых круп, бобовых, орехов и рыбы.

Как ранее писало URA.RU, известный звездный специалист Маргарита Королева озвучила советы по питанию. По ее словам, некоторые крупы содержат активатор иммунитета бета-глюкан, а также больше растительного белка.

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Включение в меню семян чиа и ягод годжи не способствует улучшению здоровья, а диеты приводят к ухудшению настроения. Такое мнение озвучила врач-психиатр областной психоневрологической больницы №1 в Челябинске Яна Мокина. «Навязчивая тяга к здоровому питанию ничего общего со здоровьем не имеет. Скорее наоборот. Добавление в рацион семен чиа, ягод годжи, ежедневное употребление киноа или отказ от мяса и сахара не приводит к оздоровлению организма, а вредит ему. Постоянные ограничения в питании могут привести к „диетической депрессии“», — рассказала эксперт. Яна Мокина привела пример: замена торта сухофруктами не доставляет удовольствия, а значит негативна для психологического благополучия. Врач-психиатр отметила, что правильное питание не предполагает разделения продуктов на вредные и полезные, а скорее заключается в формировании здорового отношения к потреблению пищи. Она посоветовала сделать питание разнообразным — с обилием овощей и фруктов, цельнозерновых круп, бобовых, орехов и рыбы. Как ранее писало URA.RU, известный звездный специалист Маргарита Королева озвучила советы по питанию. По ее словам, некоторые крупы содержат активатор иммунитета бета-глюкан, а также больше растительного белка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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