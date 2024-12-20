20 декабря 2024

В Магнитогорске тяжелоатлет сделал трюк со штангой в 170 кг и стал рекордсменом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, тяжелая атлетика, блины от штанги
Тяжелоатлету пришлось удерживать баланс со штангой весом 170 кг Фото:

Тяжелоатлет из Уфы Руслан Садыков на проекте «Уральская классика» в Магнитогорске (Челябинская область) установил очередной рекорд. Он поднял штангу весом 170 кг, встав на доску с валиком.

«Руслан Садыков присел со штангой весом 170 кг, стоя на баланс-борде. Из-за погодных условий на доску ему пришлось встать босиком», — передает корреспондент URA.RU с места события.

Рекорд был зарегистрирован официально. В 2018 году Руслан Садыков протащил автомобиль весом в 2800 килограммов, шагая на руках. В 2019-м, также на руках, он прошагал тысячу ступеней в санатории «Янган-Тау».

Новый рекорд был установлен в рамках мероприятий проекта «Уральская классика», который проходит 21 декабря в Магнитогорске. Олимпийские чемпионы, игроки КХЛ, блогеры и журналисты собрались в парке «Притяжение», чтобы активно провести время на свежем воздухе, в том числе сыграть в хоккей.

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Тяжелоатлет из Уфы Руслан Садыков на проекте «Уральская классика» в Магнитогорске (Челябинская область) установил очередной рекорд. Он поднял штангу весом 170 кг, встав на доску с валиком. «Руслан Садыков присел со штангой весом 170 кг, стоя на баланс-борде. Из-за погодных условий на доску ему пришлось встать босиком», — передает корреспондент URA.RU с места события. Рекорд был зарегистрирован официально. В 2018 году Руслан Садыков протащил автомобиль весом в 2800 килограммов, шагая на руках. В 2019-м, также на руках, он прошагал тысячу ступеней в санатории «Янган-Тау». Новый рекорд был установлен в рамках мероприятий проекта «Уральская классика», который проходит 21 декабря в Магнитогорске. Олимпийские чемпионы, игроки КХЛ, блогеры и журналисты собрались в парке «Притяжение», чтобы активно провести время на свежем воздухе, в том числе сыграть в хоккей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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