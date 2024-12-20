В Магнитогорске тяжелоатлет сделал трюк со штангой в 170 кг и стал рекордсменом. Видео

21 декабря 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Тяжелоатлету пришлось удерживать баланс со штангой весом 170 кг Фото: Илья Московец © URA.RU Тяжелоатлет из Уфы Руслан Садыков на проекте «Уральская классика» в Магнитогорске (Челябинская область) установил очередной рекорд. Он поднял штангу весом 170 кг, встав на доску с валиком. «Руслан Садыков присел со штангой весом 170 кг, стоя на баланс-борде. Из-за погодных условий на доску ему пришлось встать босиком», — передает корреспондент URA.RU с места события. Рекорд был зарегистрирован официально. В 2018 году Руслан Садыков протащил автомобиль весом в 2800 килограммов, шагая на руках. В 2019-м, также на руках, он прошагал тысячу ступеней в санатории «Янган-Тау». Новый рекорд был установлен в рамках мероприятий проекта «Уральская классика», который проходит 21 декабря в Магнитогорске. Олимпийские чемпионы, игроки КХЛ, блогеры и журналисты собрались в парке «Притяжение», чтобы активно провести время на свежем воздухе, в том числе сыграть в хоккей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тяжелоатлет из Уфы Руслан Садыков на проекте «Уральская классика» в Магнитогорске (Челябинская область) установил очередной рекорд. Он поднял штангу весом 170 кг, встав на доску с валиком. «Руслан Садыков присел со штангой весом 170 кг, стоя на баланс-борде. Из-за погодных условий на доску ему пришлось встать босиком», — передает корреспондент URA.RU с места события. Рекорд был зарегистрирован официально. В 2018 году Руслан Садыков протащил автомобиль весом в 2800 килограммов, шагая на руках. В 2019-м, также на руках, он прошагал тысячу ступеней в санатории «Янган-Тау». Новый рекорд был установлен в рамках мероприятий проекта «Уральская классика», который проходит 21 декабря в Магнитогорске. Олимпийские чемпионы, игроки КХЛ, блогеры и журналисты собрались в парке «Притяжение», чтобы активно провести время на свежем воздухе, в том числе сыграть в хоккей.