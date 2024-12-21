21 декабря 2024
20 декабря 2024

В Челябинске из-за невыключенного кулера вспыхнула школа. Видео

В Челябинске произошел пожар в школе №108
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
Пожарные тушат школу в Челябинске (архивное фото) Фото:

В Челябинске вечером 21 декабря произошел пожар в школе №108, расположенной на улице Уральской. Причиной возгорания стало замыкание электрической проводки кулера. Об этом рассказали в МЧС Челябинской области.

«Происходило горение кулера и мебели в кабинете бухгалтерии на первом этаже. Открытое горение на площади в три квадрата ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В ходе инцидента было задействовано звено газодымозащитной службы. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

По сообщению очевидцев, на месте работали четыре пожарных машины, включая две автолестницы. На данный момент ситуация находится под контролем экстренных служб.

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В Челябинске вечером 21 декабря произошел пожар в школе №108, расположенной на улице Уральской. Причиной возгорания стало замыкание электрической проводки кулера. Об этом рассказали в МЧС Челябинской области. «Происходило горение кулера и мебели в кабинете бухгалтерии на первом этаже. Открытое горение на площади в три квадрата ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. В ходе инцидента было задействовано звено газодымозащитной службы. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека. По сообщению очевидцев, на месте работали четыре пожарных машины, включая две автолестницы. На данный момент ситуация находится под контролем экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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