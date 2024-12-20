В Челябинске выходит обновленный балет «Щелкунчик»: что ждет зрителей на премьере. Фоторепортаж

В Челябинске 22 декабря пройдет премьера обновленного балета «Щелкунчик»

21 декабря 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

В обновленной версии балета Щелкунчика сыграет артист, а не шарнирная кукла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинском театре оперы и балета 22 декабря стартует новый сезон новогодней постановки «Щелкунчик». Какие роли станут дебютными, как шарнирную куклу Щелкунчика заменили на живого актера и чем планируют удивлять зрителей — в репортаже URA.RU с генеральной репетиции постановки. «Сотрудники театра работают в напряженном режиме, чтобы создать сказку на сцене. Предстартовое состояние совпадает с предновогодним, хочется скорее поделится этим волшебством со зрителем, и мы приглашаем всех в это удивительное путешествие. В постановке много сольных партий и дебютных ролей», — поделилась с URA.RU народная артистка РФ хореограф-постановщик Татьяна Предеина. В обновленной версии балета появится несколько дебютных ролей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Впервые на сцене появятся Арлекин, Коломбина и Арапчата. Костюмы для каждого нового героя балета отшивались специально, разработкой занимался художник Дмитрий Чербаджи. Детализированными представили и маски мышей, а от шарнирных кукол Предеина решила вовсе отказаться. В первом действии на сцену выйдут актеры в образах куклы и Маленькой Маши. Во втором их сменят другие коллеги. Создавать с нуля специалистам пришлось и бутафорию. Одной из таких стал сыр для мышей, за которым персонаж пробежит через зал. Декорации обновили, а в сценарии появилась волшебная коробка Дроссельмейера, которую он заставит передвигаться своей палочкой. Атмосферу сказки дополнят участием 42 детей в сюжетах. Например, юные танцовщицы выйдут на сцену не только в момент выступления кукольного театра, но и дополнят большинство партий. «Сейчас они готовят свои партии, очень стараются и волнуются, но они молодцы. Кроме того, что это большая практика, счастье и радость, они чувствуют себя важными. Это вклад в их будущее. Я помню, как сама танцевала во втором классе маленькую Машу. Помню весь хореографический текст и одно из ярких воспоминаний: я не могла удержать Щелкунчика, кукла была настолько тяжелой, что мне помогал Дроссельмейер», — поделилась с URA.RU Предеина. Татьяна Предеина построила постановку на хореографии Василия Вайнонена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В основу постановки Предеина заложила хореографию балетмейстера Василия Вайнонена. Однако партии адаптировали под челябинскую труппу, уточнила она. В постановке задействовали более 50 актеров или три состава ведущих исполнителей. «У меня несколько партий, основные — Маленькая Машенька, Французский танец и Снежинки. На этот спектакль можно приходить и без настроения, артисты всегда готовы поднять его. Даже советую прийти тем, у кого нет новогоднего настроения, чтобы наконец-таки прочувствовать атмосферу праздника», — рассказала URA.RU солистка театра и исполнительница роли маленькой Маши Юлия Хрусталева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском театре оперы и балета 22 декабря стартует новый сезон новогодней постановки «Щелкунчик». Какие роли станут дебютными, как шарнирную куклу Щелкунчика заменили на живого актера и чем планируют удивлять зрителей — в репортаже URA.RU с генеральной репетиции постановки. «Сотрудники театра работают в напряженном режиме, чтобы создать сказку на сцене. Предстартовое состояние совпадает с предновогодним, хочется скорее поделится этим волшебством со зрителем, и мы приглашаем всех в это удивительное путешествие. В постановке много сольных партий и дебютных ролей», — поделилась с URA.RU народная артистка РФ хореограф-постановщик Татьяна Предеина. Впервые на сцене появятся Арлекин, Коломбина и Арапчата. Костюмы для каждого нового героя балета отшивались специально, разработкой занимался художник Дмитрий Чербаджи. Детализированными представили и маски мышей, а от шарнирных кукол Предеина решила вовсе отказаться. В первом действии на сцену выйдут актеры в образах куклы и Маленькой Маши. Во втором их сменят другие коллеги. Создавать с нуля специалистам пришлось и бутафорию. Одной из таких стал сыр для мышей, за которым персонаж пробежит через зал. Декорации обновили, а в сценарии появилась волшебная коробка Дроссельмейера, которую он заставит передвигаться своей палочкой. Атмосферу сказки дополнят участием 42 детей в сюжетах. Например, юные танцовщицы выйдут на сцену не только в момент выступления кукольного театра, но и дополнят большинство партий. В основу постановки Предеина заложила хореографию балетмейстера Василия Вайнонена. Однако партии адаптировали под челябинскую труппу, уточнила она. В постановке задействовали более 50 актеров или три состава ведущих исполнителей. «У меня несколько партий, основные — Маленькая Машенька, Французский танец и Снежинки. На этот спектакль можно приходить и без настроения, артисты всегда готовы поднять его. Даже советую прийти тем, у кого нет новогоднего настроения, чтобы наконец-таки прочувствовать атмосферу праздника», — рассказала URA.RU солистка театра и исполнительница роли маленькой Маши Юлия Хрусталева.