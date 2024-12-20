Главврач челябинского онкоцентра Ростовцев увольняется и уходит на СВО

Главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев, обвиняемый в мошенничестве, ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в областном минздраве. По данным URA.RU, медик собирается на СВО.
«Да, он действительно покинул должность главврача», — сообщили URA.RU в минздраве региона. От дальнейших комментариев там воздержались.
По данным URA.RU, Ростовцев уже согласовал свою отправку на СВО. Скорее всего, он будет работать в госпитале. Он талантливый нейрохирург, и его профессионализм поможет спасти не одну жизнь. Такого же высокого мнения о Ростовцеве придерживается бывший первый вице-губернатор Челябинской области, а ныне глава правительства Запорожской области Ирина Гехт.
Ростовцев попал под следствие в августе. Его задержали сотрудники УФСБ по региону. Врача обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в стенах онкоцентра процветало трудоустройство «мертвых душ». Предварительно, начальник АХЧ медучреждения Татьяна Вяткина получала взятки от бригадира Гаика Рафаэляна за фиктивное заключение договоров с работниками. В схеме, как считает следствие, участвовал и Ростовцев. И если женщина уже дала признательные показания, то Ростовцев и Рафаэлян вину отрицают.
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