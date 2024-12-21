В челябинском поселке после критики жителей демонтировали новогоднюю ель. Фото

Челябинцы высмеяли новогоднюю ель в поселке Бажово

22 декабря 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Жители Бажово высмеяли установленную новогоднюю ель Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В поселке Бажово, входящем в состав города Копейска Челябинской области, демонтировали новогоднюю елку после критики со стороны жителей. Она была установлена перед Домом культуры и получила массу ироничных и негативных отзывов. Представители муниципалитета пообещали заменить новогоднее дерево. Об этом рассказал telegram-канал «Осторожно, новости». Новость по теме Челябинцы в соцсетях издеваются над новогодними елками: «Калека, двурогая и помятая». Фото Местные жители выразили свое недовольство в социальных сетях. Вместо установки такой живой ели они посоветовали «не позориться» и купить искусственную. Другие усомнились в рациональности траты выделенных средств, обозвав новогоднее дерево лилипутом. В ответ на критику власти пообещали елку заменить. Жителям объявили, что новое дерево появится в ближайшее время. Челябинцы обсмеяли установленную новогоднюю ель в Бажово Фото telegram-канала «Осторожно, новости». https://t.me/ostorozhno_novosti/32409 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Бажово, входящем в состав города Копейска Челябинской области, демонтировали новогоднюю елку после критики со стороны жителей. Она была установлена перед Домом культуры и получила массу ироничных и негативных отзывов. Представители муниципалитета пообещали заменить новогоднее дерево. Об этом рассказал telegram-канал «Осторожно, новости». Местные жители выразили свое недовольство в социальных сетях. Вместо установки такой живой ели они посоветовали «не позориться» и купить искусственную. Другие усомнились в рациональности траты выделенных средств, обозвав новогоднее дерево лилипутом. В ответ на критику власти пообещали елку заменить. Жителям объявили, что новое дерево появится в ближайшее время.