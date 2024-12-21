21 декабря 2024
20 декабря 2024

В челябинском поселке после критики жителей демонтировали новогоднюю ель. Фото

Челябинцы высмеяли новогоднюю ель в поселке Бажово
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Бажово высмеяли установленную новогоднюю ель Фото:

В поселке Бажово, входящем в состав города Копейска Челябинской области, демонтировали новогоднюю елку после критики со стороны жителей. Она была установлена перед Домом культуры и получила массу ироничных и негативных отзывов. Представители муниципалитета пообещали заменить новогоднее дерево. Об этом рассказал telegram-канал «Осторожно, новости».

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Местные жители выразили свое недовольство в социальных сетях. Вместо установки такой живой ели они посоветовали «не позориться» и купить искусственную. Другие усомнились в рациональности траты выделенных средств, обозвав новогоднее дерево лилипутом.

В ответ на критику власти пообещали елку заменить. Жителям объявили, что новое дерево появится в ближайшее время.

Челябинцы обсмеяли установленную новогоднюю ель в Бажово
Челябинцы обсмеяли установленную новогоднюю ель в Бажово

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В поселке Бажово, входящем в состав города Копейска Челябинской области, демонтировали новогоднюю елку после критики со стороны жителей. Она была установлена перед Домом культуры и получила массу ироничных и негативных отзывов. Представители муниципалитета пообещали заменить новогоднее дерево. Об этом рассказал telegram-канал «Осторожно, новости». Местные жители выразили свое недовольство в социальных сетях. Вместо установки такой живой ели они посоветовали «не позориться» и купить искусственную. Другие усомнились в рациональности траты выделенных средств, обозвав новогоднее дерево лилипутом. В ответ на критику власти пообещали елку заменить. Жителям объявили, что новое дерево появится в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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