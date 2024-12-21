В поселке Бажово, входящем в состав города Копейска Челябинской области, демонтировали новогоднюю елку после критики со стороны жителей. Она была установлена перед Домом культуры и получила массу ироничных и негативных отзывов. Представители муниципалитета пообещали заменить новогоднее дерево. Об этом рассказал telegram-канал «Осторожно, новости».
Местные жители выразили свое недовольство в социальных сетях. Вместо установки такой живой ели они посоветовали «не позориться» и купить искусственную. Другие усомнились в рациональности траты выделенных средств, обозвав новогоднее дерево лилипутом.
В ответ на критику власти пообещали елку заменить. Жителям объявили, что новое дерево появится в ближайшее время.
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