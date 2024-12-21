Челябинцам предлагают работу в логистической сфере за 140 тысяч рублей

Максимальная зарплата переводчика в логистических компаниях Челябинска может достигать 140 тысяч рублей. Такой уровень дохода доступен специалистам с большим опытом в синхронном переводе. Об этом говорится в итогах исследования сервиса SuperJob за декабрь 2024 года.
«Уровень дохода до 140 тысяч работодатели готовы предоставить кандидатам со стажем работы от трех лет, с опытом последовательного устного и синхронного перевода», — говорится в исследовании. От соискателя ожидают готовность к командировкам. Предпочтением является свободное владение тремя иностранными языками.
Зарплаты на позиции переводчиков в логистических компаниях Челябинска начинаются от 40 тысяч рублей для кандидатов с неполным высшим лингвистическим образованием. С увеличением квалификации и опыта зарплата может возрасти до 85 тысяч. Специалисты востребованы в иностранных командировках, на выставках, презентациях, совещаниях и переговорах, а также переводе документации.
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