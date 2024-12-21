Челябинцам предлагают работу в логистической сфере за 140 тысяч рублей

22 декабря 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Специалисты по ведению переговоров с иностранными фирмами востребованы в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Максимальная зарплата переводчика в логистических компаниях Челябинска может достигать 140 тысяч рублей. Такой уровень дохода доступен специалистам с большим опытом в синхронном переводе. Об этом говорится в итогах исследования сервиса SuperJob за декабрь 2024 года. «Уровень дохода до 140 тысяч работодатели готовы предоставить кандидатам со стажем работы от трех лет, с опытом последовательного устного и синхронного перевода», — говорится в исследовании. От соискателя ожидают готовность к командировкам. Предпочтением является свободное владение тремя иностранными языками. Зарплаты на позиции переводчиков в логистических компаниях Челябинска начинаются от 40 тысяч рублей для кандидатов с неполным высшим лингвистическим образованием. С увеличением квалификации и опыта зарплата может возрасти до 85 тысяч. Специалисты востребованы в иностранных командировках, на выставках, презентациях, совещаниях и переговорах, а также переводе документации. Ранее в Челябинске объявили список самых редких вакансий. В частности, это риск-тренеры, няни для щенят, повелители маркетплейса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максимальная зарплата переводчика в логистических компаниях Челябинска может достигать 140 тысяч рублей. Такой уровень дохода доступен специалистам с большим опытом в синхронном переводе. Об этом говорится в итогах исследования сервиса SuperJob за декабрь 2024 года. «Уровень дохода до 140 тысяч работодатели готовы предоставить кандидатам со стажем работы от трех лет, с опытом последовательного устного и синхронного перевода», — говорится в исследовании. От соискателя ожидают готовность к командировкам. Предпочтением является свободное владение тремя иностранными языками. Зарплаты на позиции переводчиков в логистических компаниях Челябинска начинаются от 40 тысяч рублей для кандидатов с неполным высшим лингвистическим образованием. С увеличением квалификации и опыта зарплата может возрасти до 85 тысяч. Специалисты востребованы в иностранных командировках, на выставках, презентациях, совещаниях и переговорах, а также переводе документации. Ранее в Челябинске объявили список самых редких вакансий. В частности, это риск-тренеры, няни для щенят, повелители маркетплейса.