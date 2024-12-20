Каждая вторая компания Челябинска намерена повысить зарплаты

21 декабря 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Меньше всего на рост зарплат рассчитывают офис-менеджеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индексацию заработных плат планируют провести 52% компаний Челябинска. При этом роста оплаты труда ждут 57% сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. «Каждая вторая организация (52%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 55% уже повышали оклады менее полугода назад, а 32% — от полугода до года назад. Также 57% челябинцев ждут повышения зарплаты в 2025 году», — посчитали эксперты по результатам опроса горожан. В 2025 году наибольший рост заработных плат ожидается у водителей, HR-специалистов, экономистов, программистов и медицинских работников среднего звена. В то время как офис-менеджеры (26%), специалисты по пиару (35%) и аналитики (37%) имеют наименьшие ожидания относительно увеличения заработной платы. Как ранее писало URA.RU, в Челябинской области у администраторов за год вдвое выросла заработная плата. Представители этой профессии возглавили список специальностей с самым высоким увеличением доходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индексацию заработных плат планируют провести 52% компаний Челябинска. При этом роста оплаты труда ждут 57% сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. «Каждая вторая организация (52%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 55% уже повышали оклады менее полугода назад, а 32% — от полугода до года назад. Также 57% челябинцев ждут повышения зарплаты в 2025 году», — посчитали эксперты по результатам опроса горожан. В 2025 году наибольший рост заработных плат ожидается у водителей, HR-специалистов, экономистов, программистов и медицинских работников среднего звена. В то время как офис-менеджеры (26%), специалисты по пиару (35%) и аналитики (37%) имеют наименьшие ожидания относительно увеличения заработной платы. Как ранее писало URA.RU, в Челябинской области у администраторов за год вдвое выросла заработная плата. Представители этой профессии возглавили список специальностей с самым высоким увеличением доходов.