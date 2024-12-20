20 декабря 2024

Каждая вторая компания Челябинска намерена повысить зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, рубли. Челябинск, зарплата, мелочь, пенсия, деньги, рубли
Меньше всего на рост зарплат рассчитывают офис-менеджеры Фото:

Индексацию заработных плат планируют провести 52% компаний Челябинска. При этом роста оплаты труда ждут 57% сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

«Каждая вторая организация (52%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 55% уже повышали оклады менее полугода назад, а 32% — от полугода до года назад. Также 57% челябинцев ждут повышения зарплаты в 2025 году», — посчитали эксперты по результатам опроса горожан.

В 2025 году наибольший рост заработных плат ожидается у водителей, HR-специалистов, экономистов, программистов и медицинских работников среднего звена. В то время как офис-менеджеры (26%), специалисты по пиару (35%) и аналитики (37%) имеют наименьшие ожидания относительно увеличения заработной платы.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинской области у администраторов за год вдвое выросла заработная плата. Представители этой профессии возглавили список специальностей с самым высоким увеличением доходов.

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Индексацию заработных плат планируют провести 52% компаний Челябинска. При этом роста оплаты труда ждут 57% сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. «Каждая вторая организация (52%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 55% уже повышали оклады менее полугода назад, а 32% — от полугода до года назад. Также 57% челябинцев ждут повышения зарплаты в 2025 году», — посчитали эксперты по результатам опроса горожан. В 2025 году наибольший рост заработных плат ожидается у водителей, HR-специалистов, экономистов, программистов и медицинских работников среднего звена. В то время как офис-менеджеры (26%), специалисты по пиару (35%) и аналитики (37%) имеют наименьшие ожидания относительно увеличения заработной платы. Как ранее писало URA.RU, в Челябинской области у администраторов за год вдвое выросла заработная плата. Представители этой профессии возглавили список специальностей с самым высоким увеличением доходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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