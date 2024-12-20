Музыкальный продюсер из Челябинской области Анна Чардымская станет участницей нового выпуска шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Он выйдет в эфир в субботу 21 декабря. В телепроекте девушка перевоплотится в латиноамериканскую артистку, чтобы выиграть пять млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе канала.
«Анна — музыкальный продюсер родом из поселка Вязовая в Усть-Катавском городском округе Челябинской области. Там она впервые выступила на сцене дворца культуры, что стало началом ее творческого пути. Теперь Анна работает в Москве, помогая начинающим артистам записывать их первые песни, решила принять участие в шоу ТНТ», — отметили в пресс-службе телеканала.
В проекте «Ярче звезд» обычные люди перевоплощаются в знаменитых артистов. Победители каждого выпуска получают шанс выиграть главный приз в пять миллионов рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре на шоу «Ярче звезд» в образе британского тенора Робби Уильямса выступил певец родом из Магнитогорска Евгений Чалышев. Однако в финальном голосовании зрители не выбрали его. А вокалистка из Златоуста Кристина Рыжковская перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую. Она одержала победу и прошла в финальную серию, которая выйдет в эфир 30 декабря.
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