20 декабря 2024

Продюсер из челябинского поселка решила сорвать куш в пять миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар Руки Верх. Пермь, микрофон, бар, караоке
Девушка решила своим примером показать продвижение артиста на сцене Фото:

Музыкальный продюсер из Челябинской области Анна Чардымская станет участницей нового выпуска шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Он выйдет в эфир в субботу 21 декабря. В телепроекте девушка перевоплотится в латиноамериканскую артистку, чтобы выиграть пять млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе канала.

«Анна — музыкальный продюсер родом из поселка Вязовая в Усть-Катавском городском округе Челябинской области. Там она впервые выступила на сцене дворца культуры, что стало началом ее творческого пути. Теперь Анна работает в Москве, помогая начинающим артистам записывать их первые песни, решила принять участие в шоу ТНТ», — отметили в пресс-службе телеканала.

В проекте «Ярче звезд» обычные люди перевоплощаются в знаменитых артистов. Победители каждого выпуска получают шанс выиграть главный приз в пять миллионов рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре на шоу «Ярче звезд» в образе британского тенора Робби Уильямса выступил певец родом из Магнитогорска Евгений Чалышев. Однако в финальном голосовании зрители не выбрали его. А вокалистка из Златоуста Кристина Рыжковская перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую. Она одержала победу и прошла в финальную серию, которая выйдет в эфир 30 декабря.

Девушка родом из поселка Вязовая Анна Чардымская выступит на шоу ТНТ
Девушка родом из поселка Вязовая Анна Чардымская выступит на шоу ТНТ

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Музыкальный продюсер из Челябинской области Анна Чардымская станет участницей нового выпуска шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Он выйдет в эфир в субботу 21 декабря. В телепроекте девушка перевоплотится в латиноамериканскую артистку, чтобы выиграть пять млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе канала. «Анна — музыкальный продюсер родом из поселка Вязовая в Усть-Катавском городском округе Челябинской области. Там она впервые выступила на сцене дворца культуры, что стало началом ее творческого пути. Теперь Анна работает в Москве, помогая начинающим артистам записывать их первые песни, решила принять участие в шоу ТНТ», — отметили в пресс-службе телеканала. В проекте «Ярче звезд» обычные люди перевоплощаются в знаменитых артистов. Победители каждого выпуска получают шанс выиграть главный приз в пять миллионов рублей. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре на шоу «Ярче звезд» в образе британского тенора Робби Уильямса выступил певец родом из Магнитогорска Евгений Чалышев. Однако в финальном голосовании зрители не выбрали его. А вокалистка из Златоуста Кристина Рыжковская перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую. Она одержала победу и прошла в финальную серию, которая выйдет в эфир 30 декабря.
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Ссылки по теме
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