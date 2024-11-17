17 ноября 2024
16 ноября 2024

В филиале «Ростелекома» в ХМАО сменился директор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО сменился руководитель филиала «Ростелекома»
В ХМАО сменился руководитель филиала «Ростелекома» Фото:

Директором Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» назначен Александр Зыков. До него пост занимал Дмитрий Лукошков, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Ханты-Мансийский филиал компании „Ростелеком“ возглавил Александр Зыков. На посту директора он сменил Дмитрия Лукошкова, занимавшего эту должность до середины 2024 года», — проинформировала пресс-служба «Ростелекома».

Александр Зыков родился в 1980 году и имеет высшее техническое образование, полученное в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М. Ф. Решетнева. Более 11 лет он посвятил работе в Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий, в том числе четыре года в должности директора. С 2017 года Зыков занимал пост директора по развитию Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома».

Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Лукошков вступил в должность директора екатеринбургского филиала «Ростелекома». До этого Лукошков успешно руководил подразделением телекоммуникационной компании в Ханты-Мансийске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директором Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» назначен Александр Зыков. До него пост занимал Дмитрий Лукошков, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Ханты-Мансийский филиал компании „Ростелеком“ возглавил Александр Зыков. На посту директора он сменил Дмитрия Лукошкова, занимавшего эту должность до середины 2024 года», — проинформировала пресс-служба «Ростелекома». Александр Зыков родился в 1980 году и имеет высшее техническое образование, полученное в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М. Ф. Решетнева. Более 11 лет он посвятил работе в Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий, в том числе четыре года в должности директора. С 2017 года Зыков занимал пост директора по развитию Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома». Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Лукошков вступил в должность директора екатеринбургского филиала «Ростелекома». До этого Лукошков успешно руководил подразделением телекоммуникационной компании в Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...