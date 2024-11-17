В филиале «Ростелекома» в ХМАО сменился директор

Директором Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» назначен Александр Зыков. До него пост занимал Дмитрий Лукошков, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Ханты-Мансийский филиал компании „Ростелеком“ возглавил Александр Зыков. На посту директора он сменил Дмитрия Лукошкова, занимавшего эту должность до середины 2024 года», — проинформировала пресс-служба «Ростелекома».
Александр Зыков родился в 1980 году и имеет высшее техническое образование, полученное в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М. Ф. Решетнева. Более 11 лет он посвятил работе в Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий, в том числе четыре года в должности директора. С 2017 года Зыков занимал пост директора по развитию Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома».
Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Лукошков вступил в должность директора екатеринбургского филиала «Ростелекома». До этого Лукошков успешно руководил подразделением телекоммуникационной компании в Ханты-Мансийске.
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