30 июня 2024

В екатеринбургском «Ростелекоме» новый директор

Дмитрий Лукошков возглавил уральское подразделение компании «Ростелеком»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, папка с документами
1 июля Дмитрий Лукошков вступил в должность (архивное фото) Фото:

Дмитрий Лукошков вступил в должность директора екатеринбургского филиала «Ростелекома». О его назначении URA.RU сообщили в пресс-службе компании. До этого Лукошков успешно руководил подразделением телекоммуникационной компании в Ханты-Мансийске.

Дмитрий Лукошков, уроженец Пермского края, начал свою карьеру в телекоммуникациях сразу после окончания вуза в 1996 году. Его профессиональный путь в «Ростелекоме» начался с должности заместителя директора Ханты-Мансийского подразделения и продолжился руководством филиала в Югре с 2016 года.

Иван Пичугин, который ранее занимал эту должность на протяжении двух лет, переходит на работу в Москву. В столице он будет отвечать за развитие сотрудничества с корпоративными клиентами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дмитрий Лукошков вступил в должность директора екатеринбургского филиала «Ростелекома». О его назначении URA.RU сообщили в пресс-службе компании. До этого Лукошков успешно руководил подразделением телекоммуникационной компании в Ханты-Мансийске. Дмитрий Лукошков, уроженец Пермского края, начал свою карьеру в телекоммуникациях сразу после окончания вуза в 1996 году. Его профессиональный путь в «Ростелекоме» начался с должности заместителя директора Ханты-Мансийского подразделения и продолжился руководством филиала в Югре с 2016 года. Иван Пичугин, который ранее занимал эту должность на протяжении двух лет, переходит на работу в Москву. В столице он будет отвечать за развитие сотрудничества с корпоративными клиентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...