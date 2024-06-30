В екатеринбургском «Ростелекоме» новый директор

Дмитрий Лукошков вступил в должность директора екатеринбургского филиала «Ростелекома». О его назначении URA.RU сообщили в пресс-службе компании. До этого Лукошков успешно руководил подразделением телекоммуникационной компании в Ханты-Мансийске.
Дмитрий Лукошков, уроженец Пермского края, начал свою карьеру в телекоммуникациях сразу после окончания вуза в 1996 году. Его профессиональный путь в «Ростелекоме» начался с должности заместителя директора Ханты-Мансийского подразделения и продолжился руководством филиала в Югре с 2016 года.
Иван Пичугин, который ранее занимал эту должность на протяжении двух лет, переходит на работу в Москву. В столице он будет отвечать за развитие сотрудничества с корпоративными клиентами.
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