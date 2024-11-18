Самолет, летевший из Москвы в Тбилиси, подал сигнал бедствия

Экипаж самолета Superjet-100, летевший из Москвы в Тбилиси, подал сигнал бедствия после вылета из аэропорта Внуково. Причина произошедшего не установлена. Однако, несмотря на это, воздушное судно выполнило посадку в пункте назначения.
«Пассажирский самолет подал сигнал ЧС утром 18 ноября после вылета из московского аэропорта Внуково в Тбилиси», — передает Life. Пассажирский самолет продолжил полет, несмотря на произошедшее. Причины инцидента выясняются.
В августе самолет SSJ-100, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
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