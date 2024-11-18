Самолет, летевший из Москвы в Тбилиси, подал сигнал бедствия

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Самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия по неустановленным причинам
Самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия по неустановленным причинам Фото:

Экипаж самолета Superjet-100, летевший из Москвы в Тбилиси, подал сигнал бедствия после вылета из аэропорта Внуково. Причина произошедшего не установлена. Однако, несмотря на это, воздушное судно выполнило посадку в пункте назначения. 

«Пассажирский самолет подал сигнал ЧС утром 18 ноября после вылета из московского аэропорта Внуково в Тбилиси», — передает Life. Пассажирский самолет продолжил полет, несмотря на произошедшее. Причины инцидента выясняются.

В августе самолет SSJ-100, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

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Экипаж самолета Superjet-100, летевший из Москвы в Тбилиси, подал сигнал бедствия после вылета из аэропорта Внуково. Причина произошедшего не установлена. Однако, несмотря на это, воздушное судно выполнило посадку в пункте назначения.  «Пассажирский самолет подал сигнал ЧС утром 18 ноября после вылета из московского аэропорта Внуково в Тбилиси», — передает Life. Пассажирский самолет продолжил полет, несмотря на произошедшее. Причины инцидента выясняются. В августе самолет SSJ-100, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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