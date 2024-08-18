SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет, авиакомпания россия
Пилоты летевшего в Москву самолета Sukhoi Superjet 100 подали сигнал бедствия около Владимира Фото:

Самолет SSJ-100, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации. Об этом сообщает 360.ru.

«Борт вылетел из Нижнего Новгорода в Москву утром 18 августа. Сигнал бедствия экипаж подал при подлете к Владимиру», — говорится в публикации. Отмечается, что спустя 10 минут самолет успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Ранее в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100, в результате погиб весь экипаж. Пассажиров на борту не было. По одной из версий, ошибки в системе безопасности полетов могли быть причиной падения воздушного судна.

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Самолет SSJ-100, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации. Об этом сообщает 360.ru. «Борт вылетел из Нижнего Новгорода в Москву утром 18 августа. Сигнал бедствия экипаж подал при подлете к Владимиру», — говорится в публикации. Отмечается, что спустя 10 минут самолет успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Ранее в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100, в результате погиб весь экипаж. Пассажиров на борту не было. По одной из версий, ошибки в системе безопасности полетов могли быть причиной падения воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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