SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации

Самолет SSJ-100, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации. Об этом сообщает 360.ru.
«Борт вылетел из Нижнего Новгорода в Москву утром 18 августа. Сигнал бедствия экипаж подал при подлете к Владимиру», — говорится в публикации. Отмечается, что спустя 10 минут самолет успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
Ранее в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100, в результате погиб весь экипаж. Пассажиров на борту не было. По одной из версий, ошибки в системе безопасности полетов могли быть причиной падения воздушного судна.
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