SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации

18 августа 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Пилоты летевшего в Москву самолета Sukhoi Superjet 100 подали сигнал бедствия около Владимира Фото: Михаил Будаков © URA.RU Самолет SSJ-100, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации. Об этом сообщает 360.ru. «Борт вылетел из Нижнего Новгорода в Москву утром 18 августа. Сигнал бедствия экипаж подал при подлете к Владимиру», — говорится в публикации. Отмечается, что спустя 10 минут самолет успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Ранее в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100, в результате погиб весь экипаж. Пассажиров на борту не было. По одной из версий, ошибки в системе безопасности полетов могли быть причиной падения воздушного судна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет SSJ-100, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации. Об этом сообщает 360.ru. «Борт вылетел из Нижнего Новгорода в Москву утром 18 августа. Сигнал бедствия экипаж подал при подлете к Владимиру», — говорится в публикации. Отмечается, что спустя 10 минут самолет успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Ранее в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100, в результате погиб весь экипаж. Пассажиров на борту не было. По одной из версий, ошибки в системе безопасности полетов могли быть причиной падения воздушного судна.