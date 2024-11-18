18 ноября 2024

Минприроды Пермского края требует от охотников отчеты о добытой дичи

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Охотникам пора отчитаться
Охотникам пора отчитаться Фото:

В Пермском крае завершается осенний сезон охоты. Все охотники должны отчитаться о количестве добытой дичи, напоминают в минприроды. Иначе в будущем им разрешения на охоту не выдадут.

21 ноября закончится срок охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь (гусь, утка, и т.д.). Минприроды Пермского края напоминает о необходимости предоставления сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве. Несвоевременная сдача сведений лишает права охотиться в течение года», — говорится на сайте минприроды Прикамья.

Охота болотно-луговую, степную и полевую дичь в Пермском крае началась в конце августа. Кроме традиционной дичи власти предлагали ранее сделать доступными для добычи ворон и чаек. 

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В Пермском крае завершается осенний сезон охоты. Все охотники должны отчитаться о количестве добытой дичи, напоминают в минприроды. Иначе в будущем им разрешения на охоту не выдадут. 21 ноября закончится срок охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь (гусь, утка, и т.д.). Минприроды Пермского края напоминает о необходимости предоставления сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве. Несвоевременная сдача сведений лишает права охотиться в течение года», — говорится на сайте минприроды Прикамья. Охота болотно-луговую, степную и полевую дичь в Пермском крае началась в конце августа. Кроме традиционной дичи власти предлагали ранее сделать доступными для добычи ворон и чаек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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