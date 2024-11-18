Минприроды Пермского края требует от охотников отчеты о добытой дичи

В Пермском крае завершается осенний сезон охоты. Все охотники должны отчитаться о количестве добытой дичи, напоминают в минприроды. Иначе в будущем им разрешения на охоту не выдадут.
21 ноября закончится срок охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь (гусь, утка, и т.д.). Минприроды Пермского края напоминает о необходимости предоставления сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве. Несвоевременная сдача сведений лишает права охотиться в течение года», — говорится на сайте минприроды Прикамья.
Охота болотно-луговую, степную и полевую дичь в Пермском крае началась в конце августа. Кроме традиционной дичи власти предлагали ранее сделать доступными для добычи ворон и чаек.
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