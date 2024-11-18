В ХМАО двое сотрудников полиции погибли в ДТП

В Сургутском районе (ХМАО) двое сотрудников полиции погибли в автокатастрофе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В ДТП в Сургутском районе погибли сотрудники полиции. Предположительно, оперативники», — сообщил источник.
Как сообщает telegram-канал «Полиция Югры», авария произошла утром 19 ноября на трассе Сургут — Нижневартовск. Водитель Volvo пытался избежать столкновения с КАМАЗом, который выехал на встречную полосу и зацепил автомобиль Lada Vesta, в котором находились сотрудники полиции, в результате чего машину занесло и она столкнулась со встречной легковушкой. От полученных травм они скончались на месте ДТП. Полиция выясняет обстоятельства ЧП.
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